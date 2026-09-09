Debiut, który zachwycił Polskę. Kasia Kowalska - 5 ciekawostek o albumie “Gemini” | Jak dziś rockuje

Kasia Kowalska urodziła się 13 czerwca 1973 roku w Sulejówku pod Warszawą, a muzyka tak naprawdę towarzyszyła jej od najmłodszych lat. Na instrumentach grał tata przyszłej artystki, który występował nawet na weselach 0 szybko się okazało, że córka odziedziczyła po nim talent, skupiała się jednak na śpiewaniu, chociażby w kościelnym chórze. Przez pewien czas łączyła muzyczną pasję z nauką - udało się jej nawet wyrwać (bez wiedzy rodziców) na festiwal w Jarocinie. Kasia Kowalska chciała podjąć studia, zdawała na polonistykę. Gdy jednak nie udało się jej dostać na uczelnię, postanowiła w pełni poświęcić się muzyce.

Początkowo działała, można powiedzieć, jako wokalistka i autorka sesyjna - brała udział w nagraniach płyty Talking Pictures zespołu o tej samej nazwie, którego nawet przez krótki czas była członkinią. W 1993 roku współpracowała z zespołem Fatum nad płytą Demon, Kowalska ma także na koncie nagrania z zespołami Hetman i Piersi. Prawdziwą karierę rozpoczynała jednak w formacji Evergreen - to na koncercie z nią zauważyła ją Katarzyna Kanclerz z Izabelin Studio.

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Debiut, który zmienił polski rynek muzyczny

Propozycja współpracy z wydawnictwem pojawiła się niemal natychmiast, a Kowalska oczywiście ją przyjęła. Już na przysłowiowe "dzień dobry" początkująca artystka dostała bardzo trudne pod wieloma względami zadanie. Na producenta debiutanckiej płyty Kowalskiej wybrany został Grzegorz Ciechowski. Muzyk był krótko po reaktywacji Republiki i współpracy z Kayah, co ciekawe jednak, produkcja słynnej Dziewczyny Szamana Justyny Steczkowskiej, ale też takich płyt, jak Delfin Krzysztofa Antkowiaka czy Mężczyźni Katarzyny Groniec była jeszcze przed nim.

Zderzenie dwóch różnych pokoleń nie obyło się bez tarć, większość prac nad debiutem Kasi Kowalskiej wykonali jednak sama zainteresowana i Daniel Howorus. Wydawnictwo nagrane zostało w ciągu dwóch miesięcy, a w trakcie tego procesu młoda artystka została wybrana do zagrania supportu przed dwoma lipcowymi koncertami Boba Dylana - w Krakowie na stadionie Cracovii i w Warszawie w Sali Kongresowej. Na pierwszy singiel, promujący debiut Kasi Kowalskiej wybrany został utwór Wyznanie, który szybko zainteresował stacje radiowe - i utorował ścieżkę do wydania pierwszej płyty zaledwie 21-letniej twórczyni.

Ciekawostki o albumie "Gemini"

Debiutancki album Kasi Kowalskiej został zatytułowany Gemini i ukazał się w połowie września (w źródłach padają dwie daty: 12 i 18 września). Płyta szybko spotkała się z dużym uznaniem, stała się także sukcesem komercyjnym, czyniąc z Kowalskiej jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych artystek lat 90., stawianej często obok Katarzyny Nosowskiej i Edyty Bartosiewicz. Między Paniami nie było jednak rywalizacji - Kowalska i Bartosiewicz, sama będąca chwilę po premierze płyty Sen, wyruszyły nawet we wspólną trasę koncertową.

Debiut Kasi Kowalskiej na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki, nie tylko rockowej, choć to bez wątpienia właśnie te brzmienie najmocniej inspirowało artystkę. Gemini kończy w 2024 roku 30 lat - jakie ciekawostki skrywa ta płyta? Sprawdź w galerii.