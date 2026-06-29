„Dear God” – nowy album The Pretty Reckless już dostępny

Wyprodukowany przez Taylor Momsen, Bena Phillipsa i Jonathana Wymana „Dear God” stanowi rozwinięcie charakterystycznego hardrockowego brzmienia zespołu, jednocześnie otwierając się na nowe emocjonalne i muzyczne obszary. Na płycie znalazły się m.in. utwory „About You”, „Love Me” oraz „When I Wake Up”. Całość porusza tematy straty, wiary, wytrwałości, miłości i odkupienia, prezentując najbardziej osobiste teksty w dotychczasowej twórczości grupy.

Premiera „Dear God” następuje po sukcesie singla „When I Wake Up”, który niedawno został dziewiątym utworem The Pretty Reckless na 1. miejscu zestawienia Billboard Mainstream Rock Airplay. To osiągnięcie umacnia pozycję zespołu jako jednego z największych współczesnych fenomenów rockowego radia.

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Dear God” to najbardziej szczery album, jaki kiedykolwiek nagraliśmy. Każda piosenka powstała z autentycznych emocji – niezależnie od tego, czy chciałam się do nich przyznać, czy nie. Tym razem nie kryłam się za postaciami ani koncepcjami. Jest tu wszystko – zwątpienie, gniew, nadzieja i pytania. Nagraliśmy album, który po prostu musieliśmy stworzyć, i jestem z niego niezwykle dumna – mówi wokalistka Taylor Momsen.

10 lipca koncertem w Raleigh w Karolinie Północnej zespół rozpocznie trasę Dear God Tour. Po serii występów w Ameryce Północnej The Pretty Reckless przeniosą się do Europy. Harmonogram trasy jest dostępny na oficjalnej stronie zespołu.

Nadchodzące koncerty będą kontynuacją imponujących dwóch lat spędzonych u boku AC/DC podczas trasy PWR UP Tour, która jeszcze bardziej ugruntowała pozycję The Pretty Reckless jako jednego z najmocniejszych zespołów koncertowych współczesnego rocka.

Nowy album jest kolejnym rozdziałem wyjątkowo udanego okresu w karierze grupy. Taylor Momsen zachwyciła w tym roku występem podczas gali MusiCares Person of the Year 2026 poświęconej Mariah Carey, gdzie pojawiła się obok Foo Fighters. Artystka wystąpiła także podczas ceremonii wprowadzenia Soundgarden do Rock & Roll Hall of Fame w 2025 r. W ubiegłym roku grupa wydała również świąteczną EP-kę „Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas”, zawierającą nową interpretację utworu „Where Are You Christmas?”, którą ćwierć wieku wcześniej Momsen śpiewała w filmie „Grinch: Świąt nie będzie”. Singiel dotarł na szczyt listy Billboard Hot Hard Rock Songs, ponownie rozbudzając nostalgię i zainteresowanie fanów na całym świecie.

The Pretty Reckless to bijący rekordy rockowy zespół prowadzony przez niepowtarzalną Taylor Momsen, której potężny głos przechodzi od surowej siły po poruszającą delikatność. Grupa, znana z elektryzujących występów na żywo, koncertowała na całym świecie u boku takich legend jak AC/DC, The Rolling Stones czy Soundgarden. Od debiutanckiego albumu „Light Me Up” zdobywali uznanie fanów i krytyków, m.in. dzięki przebojowi „Heaven Knows”, i przeszli do historii jako pierwszy zespół z wokalistką, który siedmiokrotnie zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Mainstream Rock.