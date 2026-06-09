David Bowie i historia "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" | Jak dziś rockuje?

W 1972 roku David Bowie był już całkiem uznanym artystą. Brytyjczyk miał na swoim koncie cztery albumy studyjne i sukces na koncie w postaci utworu Space Oddity, który w 1969 roku dotarł na szczyt brytyjskiej listy przebojów i rozsławił muzyka w USA. Bowie niezaprzeczalnie ugruntował swoją pozycję artysty solowego, z czasem jednak zaczął odczuwać pewien rodzaj pustki - brakowało mu zespołu, artystycznych dusz, z którymi mógłby tworzyć. W 1970 roku udało mu się zebrać muzyków, z którymi stworzył grupę Hype, pomysł ten bardzo szybko spalił na panewce, a Bowie zmuszony był powrócić do koncepcji artysty solowego - to wtedy powstały albumy The Man Who Sold the World i Hunky Dory. Artysta wypróbował jednak pracy w grupie i nie chciał tak szybko z tego rezygnować - już rok później powstała formacja Arnold Corns - zalążek “pająków z Marsa”.

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Jak narodził się słynny Ziggy Stardust?

Podczas sesji nagraniowych do Hunky Dory, Bowie napisał prawie czterdzieści piosenek - z oczywistych względów wszystkie nie mogły trafić na jeden album, nie taki też był zamysł tego projektu. Muzyk nie chciał jednak, by materiał ten zmarnował się, dlatego też postanowił wykorzystać go na następną płytę. W tym celu utworzył kolejną super grupę, w skład której weszli Mick Ronson (gitara), Trevor Bolder (bas) i Mick Woodmansey (perkusja). Tak mniej więcej zaczyna się historia The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars - cała powszechnie znana fabuła, narracja i co najważniejsze postać Ziggy’ego Stardusta powstały już dużo później, gdy muzycy dostrzegli w piosenkach które mieli materiał na album koncepcyjny, a sam Bowie zainspirowany był jedną z kluczowych postaci brytyjskiej sceny rock and rollowej lat ‘60. Choć album był nagrywany w cyklicznych sesjach, sam proces jego powstania został zawężony do w sumie trzech tygodni - producent Ken Scott stwierdził, że większość wokali, które słychać na płycie powstały w pierwszych ujęciach.

Dziedzictwo "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars"

Ostatecznie album został wydany 16 czerwca 1972 roku i początkowo wzbudził dość mieszane opinie - nie wszyscy krytycy docenili wtedy pomysł, fabułę i muzyczny klimat projektu. Uznanie dla kultowego już dziś albumu przyszło z czasem, a obecnie jest on uznawany za jeden z najlepszych w karierze Bowiego, często określany jako dzieło, fenomen, szczyt kariery, ponadczasowy czy rewolucyjny. Obecnie, słuchając albumu dokładnie pięćdziesiąt lat po jego premierze, trudno nie zgodzić się z tymi twierdzeniami. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars genialnie odzwierciedla, przede wszystkim muzycznie, klimat lat ‘70 i pokazuje Bowiego u szczytu jego twórczych zdolności, a postać Ziggy’ego Stardusta na zawsze zmieniła oblicze popkultury, pokazując, że ta wcale nie musi być postrzegana jako gorsza forma sztuki. Jakie ciekawostki kryją się za tym kultowym albumem? Sprawdźcie w naszej galerii: