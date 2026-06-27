Czy ludzie dziś wciąż słuchają Deep Purple? Ian Paice skomentował

Sami jesteśmy ciekawi, czy znajdzie się na świecie osoba, której nic nie powiedziałaby nazwa Deep Purple. Grupa powstała w Londynie w 1968 roku i początkowo dała się poznać jako obracająca się w brzmieniu rocka psychodelicznego i progresywnego, dość szybko jednak przeszła do świata hard rocka. Po pierwszych pełnych sukcesów latach formacja zawiesiła działalność, by powrócić w 1984 roku z legendarnym Perfect Strangers.

Od tamtej pory Deep Purple, mimo licznych zmian w składzie, wciąż jest obecne na światowym rynku. Na ten moment zespół ma na koncie dwadzieścia cztery studyjne albumy, a już za moment światło dzienne ujrzy kolejny, SPLAT!. Do tego wszystkiego formacja ani myśli zwalniać tempo i nadal bardzo dużo koncertuje.

JARO - Deep Purple

Deep Purple ma wciąż rzesze fanów?

Kogo właściwie dziś przyciągają koncerty i nowe dźwięki brytyjskiej formacji? Nieco więcej na ten temat opowiedział w rozmowie z brazylijską stacją radiową 89 FM A Rádio Rock Ian Paice. Muzyk stwierdził, że z tego co obserwuje, młode pokolenia wciąż dużo i chętnie słuchają muzyki rockowej, a on sam postrzega swój zespół jako coś w rodzaju łącznika między pokoleniami. Perkusista mówi też, że zdaje sobie sprawę z tego, że dawne pokolenie słuchaczy Deep Purple różni się od tego współczesnego, jednak tu to muzyka staje się narzędziem, które łączy i które jest w stanie trafiać do ludzi niezależnie od ich wieku.

Paice dopowiada, że jest także przekonany, że młodsze zespoły w jakiś sposób uczą się od jego grupy i czerpią z jej doświadczenia. Jego zdaniem już dzięki temu rodzi się pewne połączenie z młodszym pokoleniem fanów, które, z tego co obserwuje, nadal chętnie chodzi na koncerty rockowe.

Te zespoły, które są z naszego pokolenia, nadal mogą wiele nauczyć młodszych muzyków, co jest ważne. I nie mam na myśli siedzenia i uczenia — po prostu słuchania i oglądania. I myślę, że to jest to połączenie dla młodszych muzyków. Widzą coś, co dla nas było naturalne, a dla nich musiało być w pewnym sensie nauczone. A jedyny sposób, w jaki się uczysz, to obserwowanie i słuchanie. Więc to jest połączenie - mówi Ian Paice.

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