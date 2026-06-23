To na nim Ozzy Osbourne zagrał ostatni koncert. Słynny tron trafi do muzeum

Już w lutym 2025 roku okazało się, że w lipcu ostatni koncert zagrają oryginalny skład zespołu Black Sabbath oraz Ozzy Osbourne. Wydarzenie odbyło się dokładnie 5 lipca ubiegłego roku w Birmingham, rodzinnym mieście muzyków, na tamtejszym stadionie Villa Park. Już w chwili jego ogłoszenia pojawiły się pytania o to, czy Ozzy na pewno będzie w stanie pojawić się na scenie, a to ze względu na problemy zdrowotne, z którymi się zmagał.

Sam zainteresowany otwarcie mówił o tym, że ze względu na chorobę Parkinsona nie może już chodzić. Na szczęście Ozz dał radę wystąpić, a na scenie pojawił się na imponującym tronie z dużym nietoperzem na zagłówku. Niestety, zaledwie nieco ponad dwa tygodnie po wydarzeniu "Back to the Beginning" Ozzy Osbourne zmarł. Legenda heavy metalu odszedł w wyniku rozległego zawału serca 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat.

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Tron Ozzy'ego będzie można oglądać w muzeum!

Tron, na którym występował Ozzy Osbourne podczas swojego ostatniego występu cieszy się już statusem kultowego i szczególnego. Nic więc dziwnego, że podjęte zostały kroki, mające na celu jego wyjątkowe upamiętnienie.

Jak poinformowało tak Central BID Birmingham, jak i rodzina "Księcia Ciemności" ten słynny czarny fotel trafi do muzeum! Mowa o placówce Birmingham Museum & Art Gallery, w której wciąż otwarta jest ciesząca się kolosalną popularnością, do tego darmowa, wystawa "Ozzy Osbourne: Working Class Hero". To w jej ramach jednym z eksponatów stanie się właśnie słynny, historyczny tron.

Po raz pierwszy zostanie on udostępniony szerszej publiczności do oglądania już naprawdę niedługo, konkretnie 1 lipca. Cała wystawa będzie otwarta jeszcze do 27 września tego roku. Kolejno, zgodnie z założeniami rodziny Osbourne'ów, ma ona przybrać formę objazdowej i odwiedzać różne miejsca na świecie.

Zbliża się pierwsza rocznica „Back To The Beginning”, więc wydaje się stosowne, aby tron ​​Ozzy’ego, który stał się synonimem jego ostatniego występu, został umieszczony w muzeum, gdzie będą mogli go zobaczyć fani, którzy go kochali - powiedziała Sharon Osbourne.

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