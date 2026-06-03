Co sprawiło, że obecny skład Def Leppard przetrwał ponad trzy dekady? Wokalista grupy odpowiedział wprost!

Brytyjska grupa Def Leppard powstała w drugiej połowie lat siedemdziesiątych w Sheffield. Zespół jest już więc obecny na rynku od prawie pięciu dekad. Przez ten okres w szeregach DF nie doszło do wielu zmian w składzie. Wystarczy wspomnieć, że od 1992 roku formacja działa w tej samej konfiguracji personalnej, co jest niewątpliwie godne podziwu.

Skład, od ponad trzydziestu lat, tworzą: wokalista Joe Elliott, basista Rick Savage, perkusista Rick Allen oraz gitarzyści Phil Collen i Vivian Campbell. W rozmowie z magazynem Rock Candy frontman Def Leppard wyjaśnił, co sprawiło, że wewnątrz zespołu nie dochodzi do większych kłótni.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Wszyscy jesteśmy kumplami i każdy o tym wie. Fakt, że mamy ten sam skład od 34 lat, jest czymś szalonym. Poczucie humoru utrzymało ten zespół razem i myślę, że fani to dostrzegają. Robimy swoje i z jakiegoś przedziwnego powodu ludziom wciąż się to podoba… Musimy dalej tworzyć muzykę – powiedział wokalista Def Leppard.

Natomiast Rick Savage przyznał otwarcie, że długowieczność grupy wynika ze wspólnej pasji do tworzenia muzyki i grania na żywo. – Atmosfera i emocje są dokładnie takie same jak dawniej. Nigdy nie odniosłem wrażenia ze strony pozostałej czwórki, że robią coś od niechcenia. Ja z pewnością nigdy tak się nie czułem. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co robimy. Zawsze staramy się być lepsi, zawsze myślimy o tym, jak można by coś poprawić – dodał basista.

Nowy studyjny album Def Leppard nabiera kształtów

Brytyjska formacja nie zamierza zwalniać tempa. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że muzycy pracują nad premierowym materiałem.

– Mamy już napisanych ok. 17-18 utworów, więc w zasadzie mamy prawie dwa albumy. Wciąż decydujemy, które piosenki trafią na, nazwijmy to, pierwszy krążek. Planujemy jego premierę na początek 2027 – powiedział wokalista Def Leppard w wywiadzie dla France 24.

Na ten moment dyskografię grupy zamyka Diamond Star Halos, który pojawił się na półkach sklepowych w 2022.

Oto ciekawostki o albumie Pyromania od Def Leppard: