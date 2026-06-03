Co sprawiło, że obecny skład Def Leppard przetrwał ponad trzy dekady? Wokalista grupy odpowiedział wprost!
Brytyjska grupa Def Leppard powstała w drugiej połowie lat siedemdziesiątych w Sheffield. Zespół jest już więc obecny na rynku od prawie pięciu dekad. Przez ten okres w szeregach DF nie doszło do wielu zmian w składzie. Wystarczy wspomnieć, że od 1992 roku formacja działa w tej samej konfiguracji personalnej, co jest niewątpliwie godne podziwu.
Skład, od ponad trzydziestu lat, tworzą: wokalista Joe Elliott, basista Rick Savage, perkusista Rick Allen oraz gitarzyści Phil Collen i Vivian Campbell. W rozmowie z magazynem Rock Candy frontman Def Leppard wyjaśnił, co sprawiło, że wewnątrz zespołu nie dochodzi do większych kłótni.
– Wszyscy jesteśmy kumplami i każdy o tym wie. Fakt, że mamy ten sam skład od 34 lat, jest czymś szalonym. Poczucie humoru utrzymało ten zespół razem i myślę, że fani to dostrzegają. Robimy swoje i z jakiegoś przedziwnego powodu ludziom wciąż się to podoba… Musimy dalej tworzyć muzykę – powiedział wokalista Def Leppard.
Natomiast Rick Savage przyznał otwarcie, że długowieczność grupy wynika ze wspólnej pasji do tworzenia muzyki i grania na żywo. – Atmosfera i emocje są dokładnie takie same jak dawniej. Nigdy nie odniosłem wrażenia ze strony pozostałej czwórki, że robią coś od niechcenia. Ja z pewnością nigdy tak się nie czułem. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co robimy. Zawsze staramy się być lepsi, zawsze myślimy o tym, jak można by coś poprawić – dodał basista.
Nowy studyjny album Def Leppard nabiera kształtów
Brytyjska formacja nie zamierza zwalniać tempa. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że muzycy pracują nad premierowym materiałem.
– Mamy już napisanych ok. 17-18 utworów, więc w zasadzie mamy prawie dwa albumy. Wciąż decydujemy, które piosenki trafią na, nazwijmy to, pierwszy krążek. Planujemy jego premierę na początek 2027 – powiedział wokalista Def Leppard w wywiadzie dla France 24.
Na ten moment dyskografię grupy zamyka Diamond Star Halos, który pojawił się na półkach sklepowych w 2022.