Cigarettes After Sex powraca z nowym singlem "Twizzler"! Posłuchaj już teraz

„Twizzler” to kolejny element niezwykle intensywnego roku dla zespołu, zaledwie miesiąc temu Greg Gonzalez wykonał niepublikowany utwór wspólnie z latynoską supergwiazdą Karol G podczas Coachelli, promując ich nowy singiel „Después de ti”. Gonzalez opowiedział więcej o tej współpracy w niedawnym wywiadzie dla Playboy’a.

Niedawno Cigarettes After Sex znaleźli się w gronie 200 najczęściej słuchanych zespołów na Spotify, osiągając prawie 30 milionów miesięcznych słuchaczy. Ich utwór „Apocalypse” stał się jednym z niespełna 200 utworów w historii platformy, które przekroczyły 2 miliardy odtworzeń. Piosenki „Cry”, „Sunsetz” i „K.” również przekroczyły miliard streamów i to w ciągu zaledwie pięciu dni. Zespół jest obecnie jednym z zaledwie 11 zespołów w historii (obok takich artystów jak Fleetwood Mac, AC/DC czy Queen), które mają co najmniej cztery utwory z ponad miliardem odtworzeń na Spotify.

„Apocalypse” pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu z 2017 roku zatytułowanego „Cigarettes After Sex”, który sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy i uzyskał status platynowej płyty w USA, złotej w Wielkiej Brytanii oraz podwójnej platyny we Francji i Polsce. Album jest obecnie 128. najczęściej streamowanym krążkiem w historii Spotify. Wydany w 2019 r. album „Cry” uzyskał status złotej płyty w USA, Francji i Polsce. Łącznie zespół sprzedał 3,2 miliona płyt w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni trzech albumów studyjnych.

Podczas trasy „X’s Tour” Cigarettes After Sex sprzedali ponad 750 tysięcy biletów na całym świecie, wyprzedając koncerty m.in. w Madison Square Garden, The O2 Arena, Kia Forum oraz arenach w całej Azji.

Zespół tworzą: Greg Gonzalez (gitara/wokal), Jacob Tomsky (perkusja) oraz Randall Miller (bas).