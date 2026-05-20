Agnieszka Chylińska kończy 50 lat. Wielki jubileuszowy koncert na antenie TVN

Agnieszka Chylińska zagra urodzinowy koncert w Łodzi

Znana wokalistka niebawem skończy równo pięćdziesiąt lat, a ten moment zamierza celebrować w swoim ulubionym środowisku, czyli na estradzie. Dokładnie w dniu jubileuszu zaplanowano unikalne wydarzenie zatytułowane „Wy i ja. Impreza mojego życia”. Wielkie show odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie, będącej jednym z najbardziej potężnych obiektów widowiskowych w naszym kraju. Sympatycy popularnej jurorki z formatu „Mam talent!” tłumnie zjawią się pod sceną, ponieważ wejściówki wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Fani pozbawieni biletów wciąż będą mieli okazję do podziwiania występu ulubienicy dzięki bezpośredniej relacji na małym ekranie.

ZOBACZ TAKŻE: Metalowe święto za nami. Metallica ponownie zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie [RELACJA]

Chylińska nawet w deszczu nie przerwała show. Chwyciła za mopa i… Nagranie podbija sieć! | ESKA ROCK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Transmisja koncertu Agnieszki Chylińskiej na antenie TVN

Jubileuszowy projekt „Wy i ja. Impreza mojego życia” trafi na ekrany za sprawą relacji na żywo. Piosenkarka to absolutnie kluczowa postać stacji TVN, dlatego zarząd postanowił z pompą uczcić jej urodziny, pokazując występ z Łodzi. Transmisja wystartuje w sobotę, 23 maja 2026 roku. Początek zaplanowano punktualnie na godzinę 19:45.

17

Agnieszka Chylińska zaprasza fanów na swoje 50. urodziny

„Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 50-tce. Coś w tym jest. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. Myślałam, że zapał, wiara w ludzi i w sens mojego bycia na scenie z czasem wyblaknie. Chcę Wam z pełną uczciwością powiedzieć, że tak nie jest. Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej scenerii. »Wy i ja. Impreza mojego życia« i goście, których z ogromnym poczuciem szczęścia i zachwytu zaprosiłam, by świętowali ze mną moją 50-tkę. Zapraszam wszystkich, którzy życzą i sobie, i mnie wszystkiego najlepszego. Będziecie mile, mile widziani! - mówi gwiazda.”