Avril Lavigne urodziła swoje pierwsze dziecko. Nie wiadomo, kto jest jego ojcem!

W piątek 13 listopada 42-letnia kanadyjska wokalistka i autorka tekstów Avril Lavigne opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis o treści „Our Mini F***ing Princess has arrived”. W ten sposób gwiazda oficjalnie poinformowała o przyjściu na świat swojej córki, nawiązując w powitaniu do własnego hitu „Girlfriend” z 2007 roku.

Wraz z komunikatem artystka udostępniła fotografię, na której tuli noworodka do piersi. Dziewczynka została ubrana w strój w lamparcie cętki oraz dopasowaną do niego opaskę.

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Kto jest ojcem dziecka Avril Lavigne? Tajemnicze zdjęcia gwiazdy

Wśród opublikowanych materiałów znalazło się ujęcie przedstawiające dłoń dziecka, którą trzymają wspólnie Lavigne oraz druga osoba. Kolejny kadr prezentuje deskorolkę, a na niej trzy pary obuwia marki Vans w rozmiarach dla mamy, taty i niemowlęcia. Mimo tych sugestii personalia ojca dziewczynki wciąż nie są znane.

Związki Avril Lavigne i wcześniejsze deklaracje o macierzyństwie

Już w 2008 roku na łamach magazynu „OK!” artystka przyznała, że nie czuje się jeszcze gotowa na założenie rodziny ze swoim ówczesnym mężem Deryckiem Whibleyem z sum41. Zakładała wówczas, że na macierzyństwo zdecyduje się dopiero po ukończeniu trzydziestego roku życia. Jej pierwszy związek małżeński przetrwał do 2010 roku, natomiast w latach 2013-2015 drugim mężem piosenkarki był wokalista grupy Nickelback Chad Kroeger.

Kwestia posiadania potomstwa pojawiła się ponownie w 2014 roku podczas wywiadu dla „Toronto Sun”. Piosenkarka zadeklarowała wówczas chęć zostania matką w przyszłości, lecz w tamtym momencie priorytetem był dla niej rozwój kariery zawodowej. W latach 2018-2019 artystka spotykała się z Phillipem Sarofimem, a w kwietniu 2022 roku poinformowała o zaręczynach z raperem i wokalistą Mod Sunem. Do ślubu jednak nie doszło. W lutym 2023 roku informator czasopisma „Us” przekazał wieści o ich rozstaniu, a miesiąc później inne źródło tłumaczyło tę decyzję faktem, że po głębszym poznaniu się muzycy uznali tę relację za nieodpowiednią dla siebie.

Z kolei w 2024 roku podczas wizyty w podcaście „Call Her Daddy” Avril Lavigne uchyliła się od odpowiedzi na pytanie o związek z raperem Tygą. Określiła za to swoje oczekiwania wobec potencjalnego partnera, wymieniając wśród najważniejszych cech zaufanie oraz zgodność charakterów.