Airbourne zagrają w Polsce w 2026 roku! Poznaliśmy support

Airbourne ponownie w Polsce! Legenda hard rocka zagra w Krakowie

Australijska rockowa machina Airbourne, uznawana za współczesnego strażnika klasycznego rocka, ponownie zagra w Polsce. Zespół, który słynie z absolutnie wybuchowych i pełnych energii koncertów, ogłosił swój powrót do naszego kraju w ramach światowej trasy koncertowej. Występ będzie częścią tournee "Gutsy Tour 2026", promującego ich szósty studyjny album zatytułowany "Gutsy", który ukazał się w 2025 roku. Jest to niezwykle wyczekiwany przez fanów materiał, stanowiący powrót zespołu do wydawania nowej muzyki po sześcioletniej przerwie od płyty "Boneshaker".

Porównywani do AC/DC bracia O'Keeffe wraz z resztą składu przyjadą do Krakowa, by po raz kolejny udowodnić, że rock'n'roll żyje i ma się doskonale. Fani mogą spodziewać się bezkompromisowego show, wypełnionego zarówno nowymi utworami, jak i największymi hitami grupy.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Airbourne w Krakowie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani australijskiego grania mogą już rezerwować czas i zaznaczać datę w kalendarzach. Długo wyczekiwany koncert Airbourne w Polsce odbędzie się 26 sierpnia 2026 roku. Jako lokalizację tego rockowego święta wybrano krakowski Klub Studio, mieszczący się przy ulicy Budryka 4. To kolejne spotkanie zespołu z polską publicznością, która doskonale pamięta ich poprzednie, niezwykle gorące występy, chociażby ten w krakowskim Klubie Kwadrat w lipcu 2023 roku czy w warszawskiej Stodole w czerwcu 2025 roku.

Zespół w składzie Joel O'Keeffe, Ryan O'Keeffe, Justin Street oraz Brett Tyrrell z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze supportu, który rozgrzeje publiczność przed główną gwiazdą wieczoru. Poniżej znajdują się wszystkie kluczowe informacje dotyczące tego wydarzenia.

DATA KONCERTU: 26 sierpnia 2026 r.

26 sierpnia 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Studio, ul. Budryka 4

Klub Studio, ul. Budryka 4 GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: Sick Saints

SICK SAINTS istnieje od 2020 roku, ale idea zespołu kiełkowała od wielu lat. Kto z nas nie stał z rakietą tenisową przed lustrem i nie udawał gry na gitarze? Tylko niektórzy później zamienili tę rakietę na prawdziwą gitarę i stali się sześciostrunowymi wymiataczami.

SICK SAINTS ma za sobą pierwsze ogólnopolskie sukcesy, jak choćby świetne przyjęcie podczas tras koncertowych zagranych u boku Nocnego Kochanka w 2022 i 2023 roku. W 2024 roku zagrali też dwie samodzielne trasy koncertowe, każdorazowo obejmujące kluby w dwunastu polskich miastach.

Bilety na koncert Airbourne w Krakowie 2026. Ceny i dystrybucja

Sprzedaż biletów na krakowski koncert Airbourne ruszyła już w styczniu 2026 roku. Wejściówki trafiły do dystrybucji w kilku etapach. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpoczęła się w czwartek 15 stycznia o godzinie 11:00. Dzień później, w piątek 16 stycznia o tej samej godzinie, wystartowała sprzedaż ogólna.

Ceny biletów na to wydarzenie zaczynają się od 106 złotych, a ich ostateczna kwota może różnić się w zależności od kategorii oraz wybranego dystrybutora. Wejściówki dostępne są w kilku formach, w tym jako bilety elektroniczne, standardowe oraz kolekcjonerskie. Aby mieć pewność zakupu z legalnego źródła, warto korzystać wyłącznie z oficjalnych kanałów dystrybucji. Bilety można nabyć za pośrednictwem platform biletowych takich jak livenation.pl, ticketmaster.pl, ticketclub.pl oraz bezpośrednio na stronie klubu klubstudio.pl.

Galeria: Koncerty rockowe w TAURON Arena Kraków w 2026 roku. Kto zagra w Małopolsce?