Rewolucja na Spotify wchodzi do Polski. Na start ponad 20 tysięcy audiobooków po polsku

Rewolucja na Spotify. Serwis wchodzi do Polski z audiobookami

To prawdziwa rewolucja dla wszystkich, którzy uwielbiają słuchać muzyki i podcastów w popularnym serwisie. Już 15 października 2026 roku użytkownicy Spotify w Polsce zyskają dostęp do zupełnie nowej kategorii – audiobooków. Gigant streamingowy ogłosił swoje plany podczas największych na świecie Targów Książki we Frankfurcie, zapowiadając wejście na ponad 180 rynków do końca roku.

Dla polskich słuchaczy oznacza to dostęp do potężnej biblioteki liczącej na start ponad 20 tysięcy tytułów w języku polskim. To kolejny duży krok dla platformy, która chce stać się globalnym centrum nie tylko muzyki, ale i literatury.

MELLINA - Szabłowski

Jak będą działać audiobooki na Spotify?

Zasady korzystania z nowej usługi wydają się proste i atrakcyjne. Użytkownicy, którzy posiadają wybrane plany Spotify Premium, w ramach swojej subskrypcji otrzymają co miesiąc 12 godzin słuchania audiobooków. To pakiet, który pozwoli na przesłuchanie kilku krótszych tytułów lub jednej, dłuższej powieści.

Co, jeśli to za mało? Spotify przygotowało dodatkową opcję. Za 17,99 zł miesięcznie będzie można dokupić pakiet Audiobooks+, który zapewni 15 dodatkowych godzin. Dostępna będzie również możliwość zakupu pojedynczych tytułów bez konieczności decydowania się na dodatkowy pakiet.

Agnieszka Lingas-Łoniewska i Joanna Jax w ofercie

Już od pierwszego dnia polscy użytkownicy będą mogli zanurzyć się w światach stworzonych przez czołowych autorów. W katalogu znajdą się zarówno gorące bestsellery, jak i książki reprezentujące najróżniejsze gatunki – od literatury obyczajowej, przez historyczną, aż po mrożące krew w żyłach thrillery i kryminały.

Wśród zapowiedzianych tytułów znalazły się między innymi powieści Agnieszki Lingas-Łoniewskiej („Zakręty losu”, „Przyjdę, gdy zaśniesz”), oba tomy „Prawdy zapisanej w popiołach” Joanny Jax czy „Harda” Elżbiety Cherezińskiej. To dopiero początek, bo globalny katalog platformy ma objąć ponad 350 tysięcy audiobooków w ponad 120 językach.

"Książki pozwalają zwolnić"

Przedstawiciele serwisu podkreślają, że nowa oferta to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. - Książki pozwalają zwolnić, spojrzeć na świat z innej perspektywy albo całkowicie zatracić się w innej rzeczywistości. W czasach, gdy tak wiele naszej uwagi pochłania bezrefleksyjne przewijanie kolejnych, przygnębiających treści, książki dają nam przestrzeń do skupienia i wyobraźni - powiedział Owen Smith, wiceprezes Spotify ds. audiobooków.

Smith dodał, że udostępnienie audiobooków na tak wielu rynkach oznacza, że miliony ludzi będą mogły odkryć ten format, a autorzy i wydawcy zyskają zupełnie nowy sposób na dotarcie do czytelników na całym świecie.

Nowa funkcja dla fanów czytania

Spotify rozwija także narzędzie, które może zachwycić miłośników książek. Mowa o funkcji Dopasowanie strony, która pozwala płynnie przełączać się między książką papierową lub e-bookiem a audiobookiem. Dzięki niej nie trzeba już ręcznie szukać momentu, w którym przerwało się lekturę w innej formie.

Teraz funkcja została zaktualizowana o obsługę numerów stron. Wystarczy zeskanować w aplikacji kod ISBN książki, a następnie wpisać numer strony, by odnaleźć idealny fragment w wersji audio. Narzędzie obsługuje już tytuły w ponad 30 językach i z pewnością ułatwi życie wielu czytelnikom.

Spotify stawia na książki

Choć w Polsce audiobooki są nowością, na innych rynkach są dostępne w ramach Spotify Premium od prawie trzech lat. Dane pokazują, że to strzał w dziesiątkę. Liczba miesięcznych słuchaczy wzrosła o prawie 40 procent rok do roku, a liczba godzin słuchania zwiększyła się o ponad 30 procent. Z dodatkowej usługi Audiobooks+ korzysta już ponad milion subskrybentów.

Teraz, wraz z wejściem na kolejne rynki, serwis chce sprawić, by świat opowieści był dostępny dla jeszcze większej liczby osób – niezależnie od tego, czy sięgają po książkę w podróży, na spacerze, czy podczas domowego relaksu.