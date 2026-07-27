Stolice państw Unii Europejskiej. Czy znasz je dobrze?

W listopadzie 1993 roku, na mocy podpisanego rok wcześniej traktatu z Maastricht, powstała Unia Europejska, gospodarczo-polityczny związek, do którego należy 27 państw europejskich. W 2004 roku do tego grona dołączyła również Polska.

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Minęło już więc 20 lat odkąd nasz kraj należy do Unii Europejskiej. To dobra okazja, aby sprawdzić się w quizie dotyczącym właśnie UE. Tym razem pochyliliśmy się nad stolicami państw członkowskich.

Czy jesteście w stanie przyporządkować prawidłowo wszystkie nazwy miast do odpowiednich krajów? Miłośnicy geografii z pewnością zdobędą maksymalną liczbę punktów. A inni?

Rozwiąż quiz: