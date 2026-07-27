Quiz dla miłośników geografii. Czy znasz wszystkie stolice w Europie?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-27 7:55

Jeśli jesteście dobrzy z geografii, to ten quiz z pewnością nie sprawi Wam większych problemów. Chodzi o stolice państw, które należą do Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów zdobędą wyłącznie czujne osoby.

Miasto
Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Stolice państw Unii Europejskiej. Czy znasz je dobrze?

W listopadzie 1993 roku, na mocy podpisanego rok wcześniej traktatu z Maastricht, powstała Unia Europejska, gospodarczo-polityczny związek, do którego należy 27 państw europejskich. W 2004 roku do tego grona dołączyła również Polska. 

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Minęło już więc 20 lat odkąd nasz kraj należy do Unii Europejskiej. To dobra okazja, aby sprawdzić się w quizie dotyczącym właśnie UE. Tym razem pochyliliśmy się nad stolicami państw członkowskich. 

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Czy jesteście w stanie przyporządkować prawidłowo wszystkie nazwy miast do odpowiednich krajów? Miłośnicy geografii z pewnością zdobędą maksymalną liczbę punktów. A inni? 

Rozwiąż quiz:

Stolice państw Unii Europejskiej. Czy znasz je dobrze? Sprawdź się w naszym quizie
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się stolica Malty?
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