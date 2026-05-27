Polska znów wsiada na rowery. Już 1 czerwca startuje Rowerowa Stolica Polski 2026

Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo. Do projektu zgłosiło się blisko 250 samorządów z całej Polski. To liczba, która najlepiej pokazuje, jak ogromną popularnością cieszy się dziś idea wspólnego kręcenia kilometrów i aktywnego spędzania czasu na rowerze.

Za organizację projektu tradycyjnie odpowiada Miasto Bydgoszcz – pomysłodawca i twórca aplikacji „Aktywne Miasta”, dzięki której uczestnicy przez cały czerwiec zbierają kilometry dla swoich miejscowości. Zasady są proste: wystarczy pobrać darmową aplikację, wybrać swoje miasto lub gminę i ruszyć w trasę. Każdy przejazd ma znaczenie. Nie liczy się sportowy wynik, ale regularność, zaangażowanie i wspólna energia.

To właśnie dlatego Rowerowa Stolica Polski od lat przyciąga zarówno zapalonych rowerzystów, jak i osoby, które po prostu chcą częściej korzystać z roweru na co dzień. Kilometry można zbierać jadąc do pracy, szkoły, na zakupy albo podczas weekendowej wycieczki z rodziną. W czerwcu rower staje się częścią codzienności tysięcy ludzi w całym kraju.

Projekt od dawna wykracza już poza zwykłą rywalizację. W wielu miastach i gminach organizowane są rajdy, pikniki rodzinne, wydarzenia sportowe i lokalne akcje promujące aktywność fizyczną oraz ekologiczny transport. To miesiąc, w którym mieszkańcy naprawdę integrują się wokół wspólnego celu.

Nie zabraknie również nagród dla najbardziej aktywnych uczestników i samorządów. Najlepsze miasta i gminy otrzymają puchary, statuetki oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Organizatorzy przygotowali także nagrody indywidualne – vouchery, oficjalne koszulki RSP oraz zestawy upominków od partnerów projektu.

Dodatkowo wyróżniani będą uczestnicy w kategoriach wiekowych, a każdy samorząd nagrodzi swoich najlepszych rowerzystów i rowerzystki. Dzięki temu rywalizacja ma nie tylko ogólnopolski, ale też bardzo lokalny wymiar.

Główna rywalizacja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca miesiąca. Wszystkie informacje dotyczące zasad, klasyfikacji i wydarzeń towarzyszących dostępne są w aplikacji oraz na stronie projektu „Aktywne Miasta”.

Jedno jest pewne – czerwiec znów będzie należał do rowerów.