Płytki ścienne – jak wybrać do łazienki i kuchni - poradnik

Rodzaje płytek — od ceramiki po gres

Na ścianę najczęściej wybiera się płytki ceramiczne (tzw. glazurę) oraz gres. Glazura jest lżejsza, łatwiejsza w cięciu i oferuje ogromny wachlarz wzorów — od gładkich matowych powierzchni po połysk imitujący kamień. Gres bywa cięższy i twardszy, dlatego częściej trafia na podłogę, ale coraz popularniejsze są kolekcje, w których ten sam wzór występuje w wersji ściennej i podłogowej. Dobrej jakości płytki ścienne wytrzymują lata bez utraty koloru i połysku, dlatego ten zakup warto traktować jak inwestycję na dłużej.

Jeśli zależy Ci na naturalnym efekcie, warto rozważyć modne płytki ceramiczne na ścianę w dekorach imitujących beton, drewno czy marmur. Dają ciepły, przytulny klimat bez wad materiałów naturalnych — nie chłoną wody i nie wymagają impregnacji, a przy tym wyglądają zaskakująco autentycznie.

Format i kolor — tu decyduje się cały efekt

Format płytki ma większe znaczenie, niż się wydaje. Duże płyty (60×120 cm i większe) ograniczają liczbę fug, przez co ściana wygląda nowocześnie i „czysto". Klasyczne prostokąty 30×60 cm to bezpieczny wybór do większości łazienek. Z kolei drobna mozaika czy popularne „cegiełki" świetnie sprawdzą się jako dekoracyjny akcent nad umywalką albo we wnęce prysznicowej.

Przy kolorze obowiązuje prosta zasada: jasne barwy powiększają i rozświetlają, ciemne dodają głębi i elegancji, ale wymagają dobrego oświetlenia. Wybierając płytki na ścianę do łazienki, warto zamówić najpierw pojedyncze sztuki i sprawdzić, jak kolor wygląda przy Twoim świetle — barwa w salonie i w domowej łazience potrafi się zaskakująco różnić. Dobrym punktem wyjścia jest neutralna baza uzupełniona jednym mocniejszym akcentem: zielenią butelkową, granatem albo ciepłą terakotą, która ociepli chłodne wnętrze.

Fuga i układ — detale, które robią różnicę

O ostatecznym efekcie decyduje nie tylko sama płytka, ale też sposób jej ułożenia i kolor fugi. Fuga w odcieniu zbliżonym do płytki sprawia, że ściana wygląda spójnie i „gładko", natomiast kontrastowa mocno podkreśla geometrię — świetnie wygląda przy cegiełkach układanych w jodełkę czy cegiełkę. Warto z góry przemyśleć układ, bo od niego zależy zapotrzebowanie na materiał: wzory diagonalne i jodełka generują więcej odpadu (docinki), więc zapas trzeba zwiększyć.

Nie bez znaczenia jest też przygotowanie podłoża. Równa, zagruntowana ściana to podstawa trwałego montażu — nawet najlepsza płytka nie zamaskuje krzywizn, a źle dobrany klej potrafi po latach dać o sobie znać odspojeniami. Jeśli remont robi ekipa, warto ustalić te szczegóły przed zakupem, żeby zamówić właściwą ilość za pierwszym razem.

Gdzie się sprawdzą — nie tylko łazienka

Choć kojarzą się głównie z łazienką, płytki na ścianie równie dobrze radzą sobie w kuchni. Nad blatem tworzą praktyczny, łatwy do umycia pas chroniący ścianę przed tłuszczem i zachlapaniami. Coraz częściej pojawiają się też w przedpokojach i pralniach — wszędzie tam, gdzie liczy się odporność na wilgoć i zabrudzenia. Szeroki wybór płytek ściennych pozwala dobrać jedną estetykę do kilku pomieszczeń i zachować spójność w całym mieszkaniu.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie

Zanim złożysz zamówienie, sprawdź kilka rzeczy, które łatwo przeoczyć:

Nasiąkliwość — im niższa, tym lepiej do pomieszczeń mokrych.

— im niższa, tym lepiej do pomieszczeń mokrych. Klasa antypoślizgowości — istotna, jeśli planujesz tę samą płytkę na podłogę.

— istotna, jeśli planujesz tę samą płytkę na podłogę. Odcień z jednej partii — kupuj z zapasem 5–10%, by uniknąć różnic kolorystycznych przy dokupywaniu.

— kupuj z zapasem 5–10%, by uniknąć różnic kolorystycznych przy dokupywaniu. Powierzchnia — mat jest praktyczniejszy (nie widać zacieków), połysk efektowniejszy, ale bardziej wymagający w czyszczeniu.

Dostępność od ręki się liczy

Remont ma to do siebie, że rzadko idzie zgodnie z planem, a czekanie kilka tygodni na sprowadzenie brakującej partii potrafi wstrzymać całą ekipę. Dlatego przy wyborze warto postawić na modele z magazynu. Płytki ścienne dostępne od ręki pozwalają zsynchronizować dostawę z pracami wykończeniowymi i uniknąć kosztownych przestojów. To szczególnie ważne przy większych metrażach, gdzie liczy się, by cała powierzchnia pochodziła z jednej partii produkcyjnej i miała identyczny odcień.

Wybór płytek to decyzja na lata — nie zmienia się ich tak łatwo jak zasłon czy dodatków. Dlatego warto poświęcić chwilę na porównanie formatów, kolorów i wykończeń, zamówić próbki i dopiero potem podjąć ostateczną decyzję. Dobrze dobrana ściana odwdzięczy się każdego dnia — i to przez wiele lat.

Materiał sponsorowany