Jak założyć firmę? Przewodnik po wymaganych formalnościach i procedurach

Założenie firmy to poważna decyzja, którą należy przemyśleć. Nie oznacza to jednak, że samo jej założenie musi być trudne. Musisz jednak właściwie się przygotować oraz podjąć kilka ważnych decyzji, które wpłyną na przyszłość Twojej działalności. Sprawdź nasze wskazówki!

Jak założyć firmę?

Forma działalności

Wybór formy wpływa na podatki, odpowiedzialność oraz procedury rejestracyjne.

  1. Działalność gospodarcza osoby fizycznej (jednoosobowa) – najprostsza forma, szybka rejestracja, pełna odpowiedzialność majątkiem prywatnym.
  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – stworzona dla większych projektów lub wspólników; odpowiedzialność ograniczona do kapitału spółki.
  3. Spółka jawna, komandytowa, partnerska – złożone struktury, wymagają wspólników oraz rejestracji w KRS.

Wybór nazwy i siedziby

Nazwa firmy musi być unikalna i nie może wprowadzać w błąd. Należy pamiętać, że spółki muszą zarejestrować ją w KRS. Przy rejestracji potrzebujesz także adresu siedziby firmy. Może być to biuro, lokal użytkowy, a w przypadku jednoosobowej działalności nawet adres domowy.

Rejestracja JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić online lub w urzędzie miasta lub gminy. Potrzebujesz następujących informacji:

  • danych osobowych i adresu firmy,
  • PKD – kody działalności,
  • forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt),
  • informacja o ubezpieczeniu w ZUS.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Podstawą działania spółki jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego. Konieczne jest również wniesienie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł. Po rejestracji otrzymasz NIP i REGON, a w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, wpis do rejestru VAT.

Rejestracja pozostałych spółek

Spółki osobowe rejestruje się w KRS. W spółce jawnej umowa spółki jest pisemna, NIP i REGON są obowiązkowe, a wspólnicy odpowiadają całym majątkiem. W spółce komandytowej umowa może być pisemna lub notarialna, komandytariusz wnosi wkład i odpowiada do jego wysokości, a komplementariusz całym majątkiem. W spółce partnerskiej umowa jest pisemna, partnerzy rejestrują NIP, REGON i VAT, a odpowiedzialność ograniczona jest do własnych błędów zawodowych.

Zgłoszenie do ZUS i wybór formy opodatkowania

JDG zgłasza się do ZUS jako płatnika składek, a w przypadku spółki z o.o. należy zgłosić samą spółkę oraz pracowników. Formy opodatkowania najlepiej skonsultować z księgowym. Masz do wyboru:

  • Skalę podatkową - 17%/32%
  • Podatek liniowy - 19%
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Kartę podatkową

