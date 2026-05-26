Jak założyć firmę? Przewodnik po wymaganych formalnościach i procedurach

Forma działalności

Wybór formy wpływa na podatki, odpowiedzialność oraz procedury rejestracyjne.

Działalność gospodarcza osoby fizycznej (jednoosobowa) – najprostsza forma, szybka rejestracja, pełna odpowiedzialność majątkiem prywatnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – stworzona dla większych projektów lub wspólników; odpowiedzialność ograniczona do kapitału spółki. Spółka jawna, komandytowa, partnerska – złożone struktury, wymagają wspólników oraz rejestracji w KRS.

Wybór nazwy i siedziby

Nazwa firmy musi być unikalna i nie może wprowadzać w błąd. Należy pamiętać, że spółki muszą zarejestrować ją w KRS. Przy rejestracji potrzebujesz także adresu siedziby firmy. Może być to biuro, lokal użytkowy, a w przypadku jednoosobowej działalności nawet adres domowy.

Rejestracja JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić online lub w urzędzie miasta lub gminy. Potrzebujesz następujących informacji:

danych osobowych i adresu firmy,

PKD – kody działalności,

forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt),

informacja o ubezpieczeniu w ZUS.

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Podstawą działania spółki jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego. Konieczne jest również wniesienie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł. Po rejestracji otrzymasz NIP i REGON, a w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, wpis do rejestru VAT.

Rejestracja pozostałych spółek

Spółki osobowe rejestruje się w KRS. W spółce jawnej umowa spółki jest pisemna, NIP i REGON są obowiązkowe, a wspólnicy odpowiadają całym majątkiem. W spółce komandytowej umowa może być pisemna lub notarialna, komandytariusz wnosi wkład i odpowiada do jego wysokości, a komplementariusz całym majątkiem. W spółce partnerskiej umowa jest pisemna, partnerzy rejestrują NIP, REGON i VAT, a odpowiedzialność ograniczona jest do własnych błędów zawodowych.

Zgłoszenie do ZUS i wybór formy opodatkowania

JDG zgłasza się do ZUS jako płatnika składek, a w przypadku spółki z o.o. należy zgłosić samą spółkę oraz pracowników. Formy opodatkowania najlepiej skonsultować z księgowym. Masz do wyboru:

Skalę podatkową - 17%/32%

Podatek liniowy - 19%

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kartę podatkową

