Jak założyć firmę? Przewodnik po wymaganych formalnościach i procedurach

Forma działalności
Wybór formy wpływa na podatki, odpowiedzialność oraz procedury rejestracyjne.
- Działalność gospodarcza osoby fizycznej (jednoosobowa) – najprostsza forma, szybka rejestracja, pełna odpowiedzialność majątkiem prywatnym.
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – stworzona dla większych projektów lub wspólników; odpowiedzialność ograniczona do kapitału spółki.
- Spółka jawna, komandytowa, partnerska – złożone struktury, wymagają wspólników oraz rejestracji w KRS.
Wybór nazwy i siedziby
Nazwa firmy musi być unikalna i nie może wprowadzać w błąd. Należy pamiętać, że spółki muszą zarejestrować ją w KRS. Przy rejestracji potrzebujesz także adresu siedziby firmy. Może być to biuro, lokal użytkowy, a w przypadku jednoosobowej działalności nawet adres domowy.
Rejestracja JDG
Jednoosobowa działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić online lub w urzędzie miasta lub gminy. Potrzebujesz następujących informacji:
- danych osobowych i adresu firmy,
- PKD – kody działalności,
- forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt),
- informacja o ubezpieczeniu w ZUS.
Rejestracja spółki z o.o.
Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Podstawą działania spółki jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego. Konieczne jest również wniesienie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł. Po rejestracji otrzymasz NIP i REGON, a w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, wpis do rejestru VAT.
Rejestracja pozostałych spółek
Spółki osobowe rejestruje się w KRS. W spółce jawnej umowa spółki jest pisemna, NIP i REGON są obowiązkowe, a wspólnicy odpowiadają całym majątkiem. W spółce komandytowej umowa może być pisemna lub notarialna, komandytariusz wnosi wkład i odpowiada do jego wysokości, a komplementariusz całym majątkiem. W spółce partnerskiej umowa jest pisemna, partnerzy rejestrują NIP, REGON i VAT, a odpowiedzialność ograniczona jest do własnych błędów zawodowych.
Zgłoszenie do ZUS i wybór formy opodatkowania
JDG zgłasza się do ZUS jako płatnika składek, a w przypadku spółki z o.o. należy zgłosić samą spółkę oraz pracowników. Formy opodatkowania najlepiej skonsultować z księgowym. Masz do wyboru:
- Skalę podatkową - 17%/32%
- Podatek liniowy - 19%
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Kartę podatkową
