Jak porządek wpływa na psychikę Polaków. Zaskakujące wyniki nowego badania

Jak Polacy postrzegają porządek w domu?

W podejściu Polaków do kwestii sprzątania zaszła radykalna zmiana mentalna. Zamiast zapachu chloru i sterylnej bieli wybieramy dziś relaks, ciszę oraz komfort. Kiedy autorzy badania zapytali respondentów o ich główne skojarzenia z hasłem „porządek”, otrzymali jednoznaczne wskazania.

Wygodę oraz komfort wymieniło 54% ankietowanych.

Przyjemna atmosfera domowa to skojarzenie 51% badanych.

Spokój i dobre samopoczucie wskazało dokładnie 49% uczestników sondażu.

Dla aż 70% respondentów uporządkowana przestrzeń oznacza po prostu spokój, a nie pedantyczną perfekcję. Współczesny dom przestał pełnić rolę sali wystawowej i stał się bezpieczną przystanią.

Wyniki jasno pokazują, że czystość traktujemy dziś jako element zdrowia psychicznego i jakości życia. Nie chcemy już biegać z odkurzaczem po ciężkim dniu w pracy, bo dom ma nas relaksować, a nie generować dodatkowy stres. Szukamy rozwiązań, które zdejmą z nas ten obowiązek, działając niezauważalnie w tle – komentuje Małgorzata Radomska, ekspertka marki iRobot Polska.

Wpływ robotów sprzątających na relacje rodzinne i wolny czas

W 2026 roku najbardziej pożądaną wartością stał się czas, który współczesna technologia potrafi nam skutecznie zwrócić. Z raportu wynika, że dzięki niej aż 64% ankietowanych zyskuje więcej chwil wyłącznie dla siebie, natomiast 62% może skoncentrować się na rzeczach o kluczowym znaczeniu.

Wprowadzenie automatycznego sprzątania wyraźnie przekształca też relacje panujące w polskich rodzinach. Odchodzimy od sytuacji, w której po pracy czeka nas w domu drugi etat oraz awantury o grafik porządków.

Zdaniem 57% uczestników badania, zaawansowane sprzęty ułatwiają partnerski i sprawiedliwy podział domowych ról .

. Według 46% ankietowanych obecność technologii przekłada się na większe zaangażowanie reszty rodziny, wliczając w to dzieci.

Wygospodarowany czas pozwala 56% badanych na spędzenie chwil z najbliższymi.

Te dane mają ogromne znaczenie w kontekście profilu posiadaczy zaawansowanych robotów, którymi są głównie osoby bardzo zapracowane. Statystyki pokazują, że 81% użytkowników pracuje zawodowo, natomiast 55% z nich to pary z dziećmi.

To ważny sygnał, że w domowej codzienności technologia zaczyna być oceniana przede wszystkim przez pryzmat tego, co realnie zmienia w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli robot sprzątający pozwala ograniczyć czas poświęcany na obowiązki, zyskuje wartość znacznie szerszą niż sama wygoda – staje się wsparciem w budowaniu bardziej komfortowego i lepiej zorganizowanego dnia. Zwłaszcza wtedy, gdy działa samodzielnie w tle, bez potrzeby ciągłej kontroli i koordynowania działań – dodaje Małgorzata Radomska.

Zwierzęta i dywany w polskich mieszkaniach a automatyczne sprzątanie

Przekazy reklamowe przyzwyczaiły nas do wizerunku pustych, estetycznych i minimalistycznych wnętrz. Raport przygotowany przez ABR Sesta oraz iRobot brutalnie weryfikuje ten wyidealizowany obraz i pokazuje, jak faktycznie mieszkamy. Okazuje się, że nasze domy przypominają pełne wyzwań tory przeszkód i niezwykle dynamiczne ekosystemy.

Dominacja czworonogów w mieszkaniach. Wspólne życie z kotem bądź psem deklaruje aż 85% posiadaczy urządzeń iRobot, co wiąże się z nieustannym usuwaniem rozsypanej karmy, błota czy sierści. Istotny jest fakt, że wyręczenie przez robota daje 47% ankietowanych więcej wolnego czasu na zabawę ze zwierzakiem .

. Zróżnicowane podłoża w pomieszczeniach. Rodacy chętnie zestawiają ze sobą rozmaite materiały wykończeniowe, wśród których prym wiodą gres i płytki ceramiczne (49%), a także panele drewniane (43%) oraz laminowane (40%). Jednocześnie 23% uczestników badania decyduje się na przykrycie tych podłóg wykładzinami albo dywanami.

Polski dom to wymagający poligon doświadczalny dla technologii. Rozsypane klocki, wszechobecna sierść, przejścia z gładkich kafelków na gęsty dywan. Dlatego konsumenci nie szukają już po prostu „jeżdżącego odkurzacza”. Oczekują pełnej bezobsługowości: robotów, które same unoszą mopy, by nie zmoczyć dywanu, nie wplątują sierści w szczotki i dzięki sztucznej inteligencji omijają zabawki dzieci bez konieczności wcześniejszego przygotowywania pokoju – podsumowuje Małgorzata Radomska z iRobot Polska.