Przedmioty i gadżety z dawnych lat. Poznaj w quizie czy pamiętasz, z czego korzystano w PRL-u

Sprzęty w Polsce dawniej i dziś

Czasy, w których żyjemy obecnie, pełne są przedmiotów, sprzętów, gadżetów, które starszym pokoleniom, na przykład dziadkom współczesnych dwudziestolatków i trzydziestolatków, wydają się być zupełnie zadziwiające, przeznaczenia którego niekiedy nie są w stanie zrozumieć. Choć brzmi to nieco nietypowo, sytuacja prezentuje się dokładnie tak samo, gdy młodzi ludzie spojrzą na przyrządy, meble, biżuterie i sprzęty gospodarstwa domowego z dawnych lat, chociażby z czasów PRL-u. W tamtych latach powstawało bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń, których celem było przede wszystkim ułatwienie ludziom im codziennego życia w dość specyficznym momencie historii. Co ciekawe, te najczęściej wytwarzane były w różnych, rodzimych manufakturach, firmach i zakładach, gdyż rynek w PRL-u był szczególnie mocno zamknięty na "skarby" z tego "zgniłego zachodu".

Adolf Dymsza - najsłynniejszy polski komik II RP. Historia z Koprem

Quiz wiedzy z dawnych lat! Sprawdź, czy znasz te sprzęty

Czy wiesz coś o przedmiotach, meblach, gadżetach z czasów PRL-u? Znasz sprzęty, które były używane w tamtych czasach, a których dziś już raczej nie spotka się zbyt często - o ile w ogóle?

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