Przedmioty i gadżety z dawnych lat. Poznaj w quizie czy pamiętasz, z czego korzystano w PRL-u

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-22 14:30

W każdych czasach powstają liczne przedmioty codziennego użytku, meble, akcesoria, gadżety, które starają się odpowiadać na potrzeby ówczesnego społeczeństwa. Nie inaczej sytuacja miała się w czasach PRL-u - popularne wtedy, dziś raczej już rzadko spotykane. Czy znasz te słynnie dawniej sprzęty? Rozwiąż ten quiz!

PRL
Autor: Pixaby/ Creative Commons

Sprzęty w Polsce dawniej i dziś

Czasy, w których żyjemy obecnie, pełne są przedmiotów, sprzętów, gadżetów, które starszym pokoleniom, na przykład dziadkom współczesnych dwudziestolatków i trzydziestolatków, wydają się być zupełnie zadziwiające, przeznaczenia którego niekiedy nie są w stanie zrozumieć. Choć brzmi to nieco nietypowo, sytuacja prezentuje się dokładnie tak samo, gdy młodzi ludzie spojrzą na przyrządy, meble, biżuterie i sprzęty gospodarstwa domowego z dawnych lat, chociażby z czasów PRL-u. W tamtych latach powstawało bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń, których celem było przede wszystkim ułatwienie ludziom im codziennego życia w dość specyficznym momencie historii. Co ciekawe, te najczęściej wytwarzane były w różnych, rodzimych manufakturach, firmach i zakładach, gdyż rynek w PRL-u był szczególnie mocno zamknięty na "skarby" z tego "zgniłego zachodu".

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Quiz wiedzy z dawnych lat! Sprawdź, czy znasz te sprzęty

Czy wiesz coś o przedmiotach, meblach, gadżetach z czasów PRL-u? Znasz sprzęty, które były używane w tamtych czasach, a których dziś już raczej nie spotka się zbyt często - o ile w ogóle?

Rozwiąż quiz!

Quiz. Tych sprzętów z PRL-u już nie uświadczysz. Wiesz, do czego służyły?
Pytanie 1 z 10
Jakie imię kojarzymy z pralką z tamtych czasów?

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