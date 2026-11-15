Polskie seriale z lat 80. - czy pamiętasz te najsłynniejsze? Zdobądź 10 punktów w quizie z klasyków telewizji z czasów PRL-u

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-15 11:34

Lata 80. to w Polsce nadal czas PRL. Obywatele są jednak bardzo świadomi wielu absurdów, które dzieją się wokół nich. Bardzo dobrze swoje zadanie w tym zakresie spełnia oczywiście kinematografia. Filmy i seriale bezlitośnie punktują kolejne niedorzeczności polskiej rzeczywistości tamtych czasów. Jak dobrze znasz fabułę polskich seriali, które powstały w tamtej dekadzie?

Jak dobrze pamiętasz polskie seriale lat 80. Quiz
Autor: Materiały prasowe TVP/ Archiwum prywatne

Lata 80. to niezwykle ważny - i interesujący pod względem społecznym, kulturowym i politycznym - okres w polskiej historii. PRL wciąż trwa, ale wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że komunizm trzeszczy w posadach. Rzeczywistość tamtych czasów była równocześnie niedorzeczna i dość niebezpieczna. Nic więc dziwnego, że rodzima kinematografia, która przeżywała w tamtym okresie świetny okres, choć jej rozwój został zahamowany po ogłoszeniu stanu wojennego. Punkt po punkcie pokazywała ona wszelkie absurdy, używając do tego przede wszystkim humoru. W ten sposób narodził się nurt tzw. kina popularnego, który odważnie pokazywał swobodę obyczajową, nawiązując do kina zachodniego. Rozwój przeżywały także produkcje serialowe, których powstawało coraz więcej i które były niezwykle lubiane przez widzów.

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To właśnie w latach 80. powstały takie produkcje, jak Zmiennicy, Kariera Nikodema Dyzmy, Janka, Alternatywy 4, W labiryncieczy Dom. Jak dobrze pamiętasz ich fabułę? Co wiesz na ich temat? Sprawdź w quizie!

Jak dobrze znasz polskie seriale lat 80.? QUIZ "Alternatywy 4", Zmiennicy" i inne
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