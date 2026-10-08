Pamiętasz, kto zagrał w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy"? Quiz dla wielbicieli telewizji z lat 80-tych!

Kariera Nikodema Dyzmy to jedna z najsłynniejszych produkcji serialowych w historii polskiej telewizji. Jego realizacja rozpoczęła się w 1979 roku, a na reżysera wybrany został Jan Rybkowski. Co ciekawe, to on właśnie 24 lata wcześniej stanął za kamerą filmu Nikodem Dyzma. Filmowiec nie był jednak obecny przy całym procesie prac na planie - w pewnym momencie był zmuszony zrezygnować ze względu na poważną chorobę. Zastąpił go Marek Nowicki.

Tak projekt z 1956 roku, jak i jego serialowa wersja oparte zostały na legendarnej już dziś powieści Kariera Nikodema Dyzmy, autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, która ukazywała się w odcinkach od 1931 roku, a rok później doczekała się wydania książkowego.

Kultowe ekranizacje lektur. Groby aktorów Znachora, Wesela, Chłopów, Pana Tadeusza, Kariery Nikodema Dyzmy i Ziemi obiecanej | Niezapomniani

Pamiętasz, kto zagrał w serialu "Kariery Nikodema Dyzmy"? Sprawdź w quizie!

Historia tytułowego Nikodema Dyzmy, w którego w serialu z 1980 roku brawurowo wcielał się legendarny Roman Wilhelmi, szybko podbiła serca widzów. Ukazana w serialu historia bezrobotnego, pochodzącego z miejscowości Łysków mężczyzny, który w efekcie serii przypadkowych zdarzeń trafia na salony i robi zawrotną wręcz karierę, do dziś rozbudza wyobraźnie. Przykład Dyzmy służy wręcz jako schemat, wykorzystywany do opisywania ścieżek kariery osobistości politycznych, którym udało się niespodziewanie zdobyć najwyższe stanowiska.

W produkcji z 1980 roku pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd tamtych lat. Kogo można było zobaczyć u boku Romana Wilhelmiego? Sprawdź w quizie, czy dobrze pamiętasz Karierę Nikodema Dyzmy!