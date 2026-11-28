Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" przedstawia tragiczne losy Haymitcha Abernathy'ego, w którego wciela się Joseph Zada. Bohater przegrywa walkę z reżimem Coriolanusa Snowa (Ralph Fiennes), co czyni tę odsłonę zdecydowanie najsmutniejszą z całego cyklu. Jest jednak sporo zmian, w tym fakt, iż twórcy wprawdzie zachowali przeskok czasowy do wydarzeń po "Kosogłosie" i na ekranie znów pojawiają się Woody Harrelson jako Haymitch, Jennifer Lawrence jako Katniss oraz Josh Hutcherson jako Peeta, sam finał mocno odbiega od powieści Suzanne Collins. Pomimo zachwytu fanów obraz jest krytykowany za liczne odejścia od pierwowzoru, w tym za mocne skrócenie epilogu i wycięcie z niego najbardziej poruszających wątków.

Francis Lawrence tłumaczy zmianę finału. Dlaczego epilog "Wschodu słońca w dniu dożynek" różni się od książki Suzanne Collins?

W literackim pierwowzorze Suzanne Collins epilog ma o wiele bardziej przygnębiający ton niż wersja kinowa. Po upadku tytułowych igrzysk oraz śmierci prezydenta Snowa, którego w głównej serii grał zmarły Donald Sutherland, książkowy Haymitch planował odebrać sobie życie. Choć ostatecznie tego nie robi, atmosfera wciąż jest zdecydowanie bardziej ponura niż ma to miejsce w ekranizacji. Reżyser Francis Lawrence wyjaśnił powody złagodzenia finału i pozostawienia odbiorców z większą nadzieją zamiast rozpaczy.

"Zależało mi na tym, by film był przejmujący, ponieważ jego historia jest niezwykle tragiczna. Jednak w gruncie rzeczy uważam, że cały film jest pełen nadziei. Myślę więc, że obecny wydźwięk jest taki, iż ta tragedia nie wydarzyła się na próżno. Że zaszła pewna zmiana - czy z gruntu nieunikniona, czy też nie - którą on uczynił nieuniknioną, nie przestając walczyć i dotrzymując obietnicy złożonej Lenore Dove, Maysilee, swojej matce, młodszemu bratu i wszystkim innym" - powiedział reżyser w wywiadzie dla Eski.l

Twórca podkreślił również, jak istotny był dla niego ostateczny odbiór dzieła przez publiczność opuszczającą sale kinowe: "Uważam, że takie zakończenie jest istotne, bo pozwala widzom opuścić kino z odrobiną większej nadziei, mimo całej tej tragedii".

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" biją rekordy w Polsce. Ile osób zobaczyło film?

Dyskusje wokół zmian w scenariuszu nie przeszkodziły produkcji w osiągnięciu świetnego startu w polskich kinach. Z danych dystrybutora Forum Film Poland wynika, że w weekend otwarcia na seanse wybrało się dokładnie 212 007 widzów. Rezultat ten jest niemal dwa razy wyższy niż otwarcie poprzedniego prequela z 2023 roku, "Ballady ptaków i węży", i zbliża się do rekordowych wyników finałowych odsłon głównego cyklu, czyli filmów "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" oraz "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2".

Czego zabrakło w nowych "Igrzyskach śmierci"? Reżyser tłumaczy największe zmiany | Wywiad Eska