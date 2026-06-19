Dobrze pamiętasz serial "Pitbull"? Rozwiąż quiz z produkcji z Marcinem Dorocińskim w roli głównej!

Polskie kino akcji na dobre nabrało rozpędu na początku lat 90., gdy swoją premierę miał film Psy z Bogusławem Lindą w roli głównej. Kolejne lata to kolejne tego typu produkcje, a grono to uzupełnił w 2005 roku serial, dziś cieszący się już statusem zupełnie kultowego. Mowa o projekcie Pitbull, pomysłodawcą którego jest Patryk Vega, który to polscy widzowie po raz pierwszy poznali jako film, a który dość szybko zaadaptowany został na serial telewizyjny. Ten zadebiutował na antenie kanału drugiego Telewizji Polskiej 15 grudnia 2005 roku. Historia pracy warszawskich policjantów z wydziału zabójstw (w późniejszych odcinkach wydziału do walki z terrorem kryminalnym Komendy Stołecznej Policji), bardzo szybko przyciągnęła wierne grono widzów tym bardziej, że częściowo oparta została na losach prawdziwej postaci, policjanta Sławomira Opala.

Zagraniczne filmy, w których zagrał Marcin Dorociński

Czas na quiz z kultowego serialu"Pitbull"

Pitbull emitowany był do 2008 roku, ostatecznie powstały trzy serie serialu, na które złożyło się 31 odcinków, w których w główne role wcielali się Marcin Dorociński, Paweł Królikowski, Andrzej Grabowski, Janusz Gajos, Krzysztof Stroiński, Rafał Mohr, Weronika Rosati i Włodzimierz Matuszak. Dziś produkcja cieszy się statusem kultowej - jak dobrze ją znasz?

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