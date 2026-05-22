Dariusz Gnatowski zdobył serca widzów. Spróbuj dokończyć w quizie kultowe powiedzonka Boczka ze "Świata według Kiepskich"

W marcu 2025 roku minęło dokładnie dwadzieścia sześć (!) lat od premiery jednego z pierwszych polskich tzw. "sitcomów". Mowa oczywiście o kultowym już Świecie według Kiepskich, który już od pierwszego epizodu z jednej strony budził olbrzymie, wręcz kolosalne zainteresowanie, a z drugiej stał się przedmiotem ogromnej dyskusji i sporej krytyki. Zdaje się, że w dawnych czasach wielu i wiele nie było w stanie spojrzeć na serial, co prawda komediowy, który jednak taki właśnie sposób przyjął jako chęć zwrócenia uwagi na przeróżne polskie przywary i specyfikę życia tu, nad Wisłą, w sposób nieco bardziej refleksyjny i krytyczny.

Głównymi bohaterami i bohaterkami Świata według Kiepskich była oczywiście rodzina tytułowych Kiepskich i ich sąsiedzi: małżeństwo Paździochów oraz mieszkający co prawda piętro wyżej, ale spędzający wyjątkowo dużo czasu wśród sąsiadów Arnold Boczek. W rolę zakochanego w jedzeniu, przede wszystkim mięsie, rzeźnika, naprawdę brawurowo wcielił się Dariusz Gnatowski. Niestety, aktor zmarł w październiku 2020 roku w Krakowie z powodu ostrej niewydolności oddechowej, wywołanej zapaleniem płuc. Kilka miesięcy później odszedł odgrywający rolę Mariana Paździocha Ryszard Kotys. W wyniku tych dwóch zasmucających zdarzeń zapadła w końcu ostateczna decyzja o rezygnacji z dalszej emisji serialu. Ostatni odcinek Świata według Kiepskich wyemitowano 16 listopada 2022 roku.

Wcielając się w Arnolda Boczka, Dariusz Gnatowski stworzył jedną z najbardziej charakterystycznych i zapadających w pamięć postaci w historii polskiej telewizji. Wielu i wiele z pewnością kojarzy się on z kultowymi powiedzonkami.

