Znasz teksty największych klasyków Lady Pank? Dokończ w quizie teksty utworów!

Historia zespołu Lady Pank rozpoczęła się na dobre w 1981 roku. To wtedy właśnie, już dość dobrze znany w polskim środowisku muzycznym gitarzysta Jan Borysewicz podjął decyzję o zaryzykowaniu i założeniu własnej formacji. Aktywnie wspierał go w tym autor tekstów Andrzej Mogielnicki.

Tym samym już ponad 45 lat temu zaistniała jedna z najważniejszych grup dla polskiego rocka. Początkowo skupiająca się na koncertach, w 1983 roku zaprezentowała swój debiutancki album, zatytułowany po prostu Lady Pank. Wydawnictwo było dosłownie napakowane przebojami, by wymienić takie tytuły, jak Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Mała Lady Punk czy Zamki na piasku. Lady Pank osiągnęli natychmiastowy i imponujący sukces. Choć w historii zespołu nie brak trudnych momentów, to był on w stanie za każdym razem powrócić, aby kolejnymi płytami i kompozycjami podbijać muzyczne dusze nowych pokoleń słuchaczy i słuchaczek.

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Lady Pank to oczywiście chwytliwe melodie i jedyne w swoim rodzaju, niepodrabialne, ponadczasowe riffy w wykonaniu Jana Borysewicza.

Na przestrzeni ponad 45-letniej kariery muzyk i kompozytor współpracował jednak z legendarnymi dziś autorami tekstów. Pierwszym był oczywiście wspomniany już wyżej Andrzej Mogielnicki. Jest on współodpowiedzialny nie tylko za klasyki Lady Pank, ale także takie przeboje, jak Takie Tango Budki Suflera, Wszystko czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej czy Iść w stronę słońca zespołu Dwa plus jeden.

Po zakończeniu współpracy z Mogielnickim teksty dla Lady Pank pisał także m.in. zmarły w 2007 roku Jacek Skubikowski, autor słów do słynnego Tacy Sami.

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