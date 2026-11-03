"Był szalony, ciągle na LSD". Pete Townshend wspomina Syda Barretta z Pink Floyd

W 1965 roku, w Londynie, powstała formacja Pink Floyd bez której ciężko sobie wyobrazić historię muzyki rockowej. Kiedy muzycy stawiali pierwsze kroki, ich twórczością zachwycony był Pete Townshend. Gitarzysta The Who opowiedział o tym w nowym wywiadzie dla Classic Album Review.

–Widziałem Floydów z dziesięć razy w Londynie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ich kariery. Syd Barrett był wtedy w zespole. Byli fantastyczni, a on był niesamowity –dodał Townshend.

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Dla muzyka The Who Syd Barrett był kimś w rodzaju bratniej duszy. Wystarczy wspomnieć, że obaj studiowali w szkołach artystycznych i mieli podobne spojrzenie na sztukę. –Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Żałuję, że nie miałem więcej czasu, aby rozwinąć naszą przyjaźń. I żałuję, że nie zdołałem go przy sobie zatrzymać. Ale dotyczy to większości ludzi, którzy znali Syda –dodał Pete Townshend.

Gitarzysta dodał także, że nawiązanie głębszego kontaktu z Barrettem nie było zdecydowanie zadaniem łatwym. –On był szalony. Był ciągle na LSD. Nie potrafiłem wyciągnąć z niego sensownej rozmowy, ale odbyliśmy kilka pogawędek –wyznał Townshend.

Przypomnijmy, że Barrett wziął udział w nagrywaniu trzech pierwszych singli Pink Floyd, debiutu The Piper at the Gates of Dawn (1967) oraz części drugiego krążka A Saucerful of Secrets (1968). Słychać go także w kilku utworów, które ujrzały światło dzienne później. Muzyk odszedł ze składu PF w kwietniu 1968. Rok później rozpoczął karierę solową, która również nie potrwała zbyt długo. W 1970 wypuścił on dwa studyjne wydawnictwa: The Madcap Laughs i Barrett. Zmarł 7 lipca 2006, w wieku 60 lat. Przyczyną jego śmierci był rak trzustki.

Wyjątkowy hołd dla Syda Barretta. Klub piłkarski stworzył unikalną koszulkę

Piłkarski klub Cambridge United przygotował niezwykłą niespodziankę dla fanów rocka. Chodzi o koszulkę w hołdzie dla Syda Barretta. Cały projekt powstał w ścisłej z rodziną muzyka.

Koszulka, co istotne, jest naszpikowana symbolami nawiązującymi do życia i twórczości Syda Barretta. Wzór w diamenty/romby to czytelne nawiązanie do słynnego utworu Pink Floyd, a mianowicie Shine On You Crazy Diamond. Kolorystyka odpowiada z kolei charakterystycznym deskom podłogowym z okładki jego solowego albumu The Madcap Laughs. Na wspomnianej koszulce znalazł się również specjalny emblemat z nazwiskiem byłego członka PF.

Kibice i fani Pink Floyd cały czas mogą nabyć koszulki w oficjalnym sklepie klubu piłkarskie w cenie 55 funtów (dla dorosłych) i 45 funtów (dla dzieci). Jest także dostępna opcja z długim rękawem za 65 funtów.

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