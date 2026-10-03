Yes trafili do japońskiego anime. „Roundabout” zyskało drugie życie dzięki „JoJo’s Bizarre Adventure”

„Roundabout” otwiera album „Fragile” z 1971 roku

„Roundabout” otwiera album „Fragile”, wydany 26 listopada 1971 roku przez Atlantic Records. Była to pierwsza płyta Yes nagrana z klawiszowcem Rickiem Wakemanem, który dołączył do Jona Andersona, Steve’a Howe’a, Chrisa Squire’a i Billa Bruforda. Właśnie ten skład nagrał utwór, który z czasem stał się jednym z najczęściej rozpoznawanych nagrań grupy. Pełna wersja trwa około ośmiu i pół minuty, dlatego wyraźnie odbiega od formatu zwartej, radiowej piosenki rockowej.

Autorem muzyki i tekstu byli Jon Anderson oraz Steve Howe. Howe wskazywał po latach, że było to ich pierwsze tak bezpośrednie partnerstwo kompozytorskie. Impuls przyszedł podczas podróży po Szkocji, gdzie muzycy mijali ronda, jeziora i górskie krajobrazy. Motyw podróży znalazł odbicie w tytule i w pełnym ruchu, nieco abstrakcyjnym tekście Andersona.

Na potrzeby amerykańskiego rynku przygotowano skróconą wersję singlową. Skrócona wersja dała Yes pierwszy duży przebój w Stanach Zjednoczonych i dotarła do 13. miejsca listy singli Billboard Hot 100. W radiu odbiorcy poznawali przede wszystkim wyrazisty gitarowy motyw, podczas gdy albumowa wersja rozwijała się jak miniaturowa suita. Miało to znaczenie przy pracy nad anime, ponieważ twórcy mogli sięgać po różne fragmenty pełnej wersji nagrania.

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Twórcy „JoJo’s Bizarre Adventure” sięgnęli po oryginalne nagranie Yes

Podczas pracy nad anime „JoJo’s Bizarre Adventure” Hirohiko Araki wskazał „Roundabout” jako jeden z muzycznych punktów odniesienia. Produkcja szukała rockowego utworu odpowiadającego jego wyobrażeniu o pierwszej części historii, lecz prezentowane propozycje nie dawały oczekiwanego efektu. Araki wskazał wtedy „Roundabout”, a reżyser Naokatsu Tsuda wyjaśniał później, że utwór figurował w notatce z muzyką, której mangaka słuchał podczas pracy nad mangą. Producent Hiroyuki Omori uznał, że napisanie od zera kompozycji progrockowej o podobnym charakterze byłoby bardzo trudne. Zamiast imitować Yes, zdobyto licencję na oryginalne nagranie. Utwór rozważano początkowo jako motyw otwierający, lecz ostatecznie wykorzystano go w napisach końcowych. Ten wybór stał się wzorem dla późniejszego używania zachodnich piosenek w serii.

Gitarowe intro „Roundabout” napędziło mem „To Be Continued”

W pierwszej serii „JoJo”, obejmującej „Phantom Blood” i „Battle Tendency”, „Roundabout” nie wybrzmiewało wyłącznie po zakończeniu fabuły odcinka. Miwa Iwanami, odpowiedzialny za dźwięk, zaproponował rozwiązanie, które pozwalało wprowadzać utwór w różnych momentach odcinka. Muzyka mogła wejść jeszcze podczas kulminacyjnej sceny, a potem płynnie przejść w sekwencję końcową. Omori wspominał, że po finale sezonu Iwanami z satysfakcją stwierdził, iż w ten sposób wykorzystano wszystkie fragmenty całego nagrania. Szczególnie mocno zapadło jednak w pamięć gitarowe intro, często uruchamiane tuż po nagłym zatrzymaniu obrazu.

Z tego schematu narodził się internetowy mem „To Be Continued”. Film urywa się przed kompromitacją, wypadkiem albo absurdalnym finałem. Kadr zastyga, zwykle zostaje pokryty sepiowym filtrem, a potem rozbrzmiewa „Roundabout” i pojawia się strzałka z napisem „To Be Continued”. Za najwcześniejszy szeroko rozpoznany przykład uznaje się materiał opublikowany na Vine 27 stycznia 2016 roku, choć wcześniejsze użycia formatu pozostają słabiej udokumentowane. Dla wielu osób fragment Yes stał się najpierw dźwiękiem urwanej puenty, a dopiero później utworem z „Fragile”. „Roundabout” powróciło w finale „Stone Ocean”, udostępnionym 1 grudnia 2022 roku. Ponowne użycie utworu domknęło historię telewizyjnego „JoJo” i przypomniało, jak zmienił się jego odbiór od 1971 roku.