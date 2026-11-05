To ostatni utwór, napisany przez Freddiego Mercury'ego i Briana Maya. Historia wyjątkowej kompozycji Queen

Choć Freddie Mercury - bezapelacyjny frontman i genialny wokalista zespołu Queen, zmarł w 1991 roku, to grupa tak naprawdę nigdy nie zakończyła działalności (obecnie działa jako Queen + Adam Lambert, jednak bez udziału Johna Deacona). Ostatnim albumem legendarnej formacji, wydanym jeszcze za życia Freddiego, okazał się być Innuendo z lutego 1991 roku. To właśnie z niego pochodzi kultowy już utwór Show Must Go On. Cztery lata później światło dzienne ujrzał piętnasty - i ostatni - projekt Queen, czyli Made In Heaven. Było to możliwe dlatego, iż Mercury, choć już wiedział, że umiera, w żadnym momencie nie przestał tworzyć muzyki...

Queen - najlepsze występy na żywo legendarnego zespołu / Eska Rock

Tworzył do samego końca

Na wspomnianą płytę trafił ostatni utwór zespołu, napisany przez dwójkę najbardziej płodnych artystycznie członków - Freddiego i Briana Maya. Chodzi o kompozycję, zatytułowaną Mother Love. Została ona nagrana w maju 1991 roku, a sam May wspominał, że Mercury był w tym czasie już bardzo słaby, jednak starał się robić co w jego mocy i na bieżąco śpiewał kolejne wersy, które pisał gitarzysta. Jednak przed nagraniem ostatniej zwrotki Freddie poprosił o przerwę, obiecując, że dokończą temat, gdy on nieco odpocznie. Niestety, wokalista nigdy już nie wrócił do studia, a ostatnią część zaśpiewał sam Brian...

Sprawdź 5 faktów o płycie "Made in Heaven":

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