Po zakończeniu nagrań do debiutanckiego albumu Jimi Hendrix, Noel Redding, Mitch Mitchell i producent Chas Chandler tak naprawdę nie wyszli ze studia i wciąż pracowali nad nową muzyką. Łatwo nie było, gdyż już na tym etapie gitarzysta zaczął jawić się jako muzyczny perfekcjonista. Jeszcze więcej uwagi Hendrix zaczął przykładać do swojej twórczości, gdy stało się jasne, że wydany w maju 1967 roku Are You Experienced osiągnął bardzo duży sukces na świecie i podbił listy przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Mimo to zespół w maju zrobił sobie przerwę od nagrań i pojawił się w programie "Top of the Pops", do prac wrócił po miesiącu.

Tych nie zdecydowano się przerwać mimo, że grupę czekał dość ważny sezon koncertowy. 18 czerwca wystąpiła ona Monterey International Pop Festival, dając jeden z najbardziej ikonicznych występów w historii rocka. To na jego zakończenie Jimi podpalił swoją gitarę, szokując i zupełnie fascynując sobą obecną na miejscu publiczność. Nic w tym zaskakującego, że niemal natychmiast promotorzy zarezerwowali kolejne występy dla charyzmatycznego gitarzysty i jego zespołu.

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Przekroczyć oś sztuki

Poczucie, by tworzyć nową muzykę stało się więc tym większe, a Hendrix i jego chęć poczucia kontroli nad wszystkim, stworzenia utworów niemal perfekcyjnych nie ułatwiały sprawy. Organizacja w studiu nie szła w parze z poczuciem uwagi gitarzysty w życiu codziennym - Jimi zostawił taśmę matkę strony pierwszej płyty w jednej z londyńskim taksówek, omal nie doprowadzając do opóźnienia daty premiery. Chandler i inżynier Eddie Kramer w ciągu jednej nocy zmiksowali materiał z innych źródeł, efekt ich pracy nie zadowolił jednak Hendrixa, który był zdania, że piosenki wymagały większej dozy uwagi i dałoby się wyciągnąć z nich jeszcze więcej. Już wtedy gitarzysta dał się poznać jako osoba, która radzi sobie także w kwestiami producenckimi - nic dziwnego, że trzeciej płyty The Jimi Hendrix Experience Chas Chandler już nie wyprodukował.

Wydanie "Axis: Bold as Love"

Drugi studyjny album zespołu Jimiego Hendrixa został zatytułowany Axis: Bold as Love i ujrzał światło dzienne 1 grudnia 1967 roku. Wydawnictwo spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, a według krytyków było dowodem na dojrzewanie gitarzysty jako twórcy, autora i kompozytora, który śmiało miesza za sobą różne, nieoczywiste gatunki. Jakie ciekawostki skrywa Axis: Bold as Love? Sprawdź w galerii: