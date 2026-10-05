Ten utwór AC/DC jest szczególny dla Briana Johnsona. Był jednym z pierwszych, jakie nagrał po dołączeniu do zespołu!

1980 zapowiadał się na naprawdę dobry rok dla zespołu AC/DC. Formacja była świeżo po sukcesie swojego świetnie przyjętego albumu Highway to Hell i już rozpoczynała pierwsze prace nad kolejnym materiałem.

Niestety, w lutym ponad 45 lat temu doszło do tragedii. Ówczesny wokalista grupy, Bon Scott, został znaleziony martwy na jednej z ulic Londynu. Muzyk zmarł w wyniku przypadkowego zatrucia alkoholem w wieku 33 lat. Stojący na czele AC/DC bracia Angus i Malcom Young podjęli decyzję o kontynuowaniu działalności i znalezieniu nowego wokalisty. Tym został w wyniku przeprowadzonego castingu Brian Johnson, który w składzie AC/DC pozostaje po dziś dzień i cieszy się wielkim uznaniem i sympatią fanów i fanek.

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Dlaczego ten utwór AC/DC jest szczególny dla Bona Scotta?

Brian Johnson niemal natychmiast po dołączeniu do AC/DC został wrzucony na "głęboką wodę" i zaangażowany do prac nad kolejnym studyjnym albumem. Nagrania do siódmej w kolejności studyjnej płyty grupy rozpoczęły się w kwietniu 1980 roku i zakończyły w kolejnym miesiącu. Mowa o wydanym 25 lipca 1980 roku albumie Back in Black, który dziś cieszy się statusem ikonicznego i jednego z najlepiej sprzedających się wszech czasów.

Dopiero kilka tygodni po oficjalnej premierze krążka wybrany został pierwszy promujący go singiel. Na takowy wybrano, dziś legendarny, utwór You Shook Me All Night Long. Jak wyznał w wywiadzie dla jednej z brytyjskich stacji radiowych w 2020 roku Brian Johnson, to właśnie ten kawałek ze wszystkich innych z repertuaru AC/DC ma dla niego szczególne znaczenie.

Jak wyjaśnił muzyk, do dziś ma wielki sentyment do You Shook Me All Night Long, gdyż był to jeden z pierwszych kawałków, jakie przyszło mu nagrać podczas debiutanckich sesji w roli wokalisty AC/DC. Brian opowiadał, że natychmiast został rzucony na głęboką wodę i postawiony przed faktem dokonanym, gdy zapowiedziano mu, że dzień później nagra utwór o takim właśnie tytule. Johnson nie ukrywa, że był bardzo, bardzo zdenerwowany, na szczęście wykonanie poszło mu niezwykle gładko i wie, że to właśnie ten moment ostatecznie przesądził i jego przyszłości w zespole:

Pamiętam, jak podszedł do mnie Malcolm – spojrzał na mnie, a potem na Angusa i Mutta – i powiedział: "Nie wiem, co powiedzieć. To może być jedna z najlepszych płyt rockandrollowych, jakie słyszałem od dawna!". Poczułem się z tym naprawdę świetnie - mówił przed laty Brian Johnson.

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