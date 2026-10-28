Takie są początki. Soundgarden - ciekawostki o płycie "Ultramega OK"| Jak dziś rockuje?

Zespół Soundgarden został założony w 1984 roku w Seattle przez wokalistę i perkusistę Chrisa Cornella, gitarzystę prowadzącego Kim Thayila oraz basistę Hiro Yamamoto. Już rok później Cornell porzucił bębny na rzecz gitary rytmicznej, a perkusistą został Scott Sundquist, którego jednak już w 1986 roku zastąpił Matt Cameron. Grupa koncertowała i dzięki temu zauważył ją Jonathan Poneman, DJ niezależnej stacji radiowej KEXP-FM. Poneman był pod tak dużym wrażeniem gry formacji, że zaoferował, że sfinansuje nagranie jej debiutanckiego albumu. To właśnie on przekazał małej wytwórni Sub Pop 20 tysięcy dolarów, zapewniając jej w ten sposób przekształcenie się w pełnoprawnego wydawcę. W czerwcu 1987 roku nakładem Sub Pop ukazał się debiutancki singiel Soundgarden, Hunted Down. Jeszcze w tym samym roku światło dzienne ujrzała pierwsza EP-ka zespołu, Screaming Life, a jej śladem podążył Fopp z 1988 roku. Było jasne, że premiera pełnoprawnego albumu jest bliżej, niż dalej.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Trzeba debiutować!

Co ciekawe, Panowie porzucili Sub Pop na rzecz innej niezależnej wytwórni, SST Records. Jak się dość szybko okazało, nie była to najlepsza decyzja. Pieczę nad pracami miał sprawować, narzucony przez wytwórnię producent Drew Canulette, z którym muzycy nie mogli znaleźć wspólnego języka i który zupełnie nie rozumiał tego, co działo się w tym czasie na scenie w Seattle. Zespół szybko się zorientował, że nie ma szans na to, by, bardzo dobry w ich opinii materiał, mógł zabrzmieć dobrze i tak, by pokazać ich charakter. Początkująca grupa nie miała jednak szans na to, by przebić się z własną opinią i zdecydowała się zaniechać kłótni.

Debiutancki album Soundgarden został zatytułowany Ultramega OK i ujrzał światło dzienne dokładnie 31 października 1988 roku. Wydawnictwo zwróciło uwagę słuchaczy i krytyków, udało mu się także uzyskać nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Metal Performance

Co skrywa "Ultramega OK"?

Debiut ten okazał się być pierwszym krokiem do wielkiej sławy i zapewnił Soundgarden kontrakt z wytwórnią A&M Records, co zapoczątkowało zupełnie nowy rozdział w historii zespołu. Na jej opowiedzenie przyjdzie jeszcze czas, teraz za to prezentujemy ciekawostki na temat Ultramega OK - znajdziesz je w galerii:

6