Polsat i TVP szykują koncerty. Kto zaśpiewa na Sylwestra?
Polsat i Telewizja Polska rywalizują o miano organizatora największej imprezy sylwestrowej w kraju. W stacji, z którą związany jest Edward Miszczak, jedną z głównych gwiazd będzie Edyta Górniak, a Michał Wiśniewski i Mandaryna sugerują, że także pojawią się na scenie we Wrocławiu. TVP podjęła jeszcze większe działania i w Katowicach zgromadzi następujących wykonawców:
- Maryla Rodowicz,
- Piersi,
- Doda,
- Justyna Steczkowska,
- Wanda i Banda.
Przedstawiciele telewizji publicznej podkreślają jednocześnie, że lista wielkich nazwisk nie jest jeszcze zamknięta i wkrótce poznamy kolejnych artystów.
Tomasz Sygut opublikował wpis. Czy Robbie Williams wystąpi w Katowicach?
Dyrektor generalny spółki Telewizja Polska, Tomasz Sygut, zamieścił w swoich mediach społecznościowych zagadkowy post, który wywołał w mediach falę spekulacji dotyczących występu Robbiego Williamsa.
Zawsze uważałem, że największym kapitałem człowieka są ludzie, których spotyka się na swojej drodze. I na których można liczyć. Bez wielu z was nie byłoby mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. Dziękuję. Za waszą obecność i piękne urodzinowe życzenia. Utwór poniżej jest o Aniołach... . Ps. Oglądamy "The Voice w sobotę" – napisał Sygut.
Pod publikacją głos zabrała jedna ze znajomych dyrektora, która żałowała, że przegapiła tegoroczny koncert. Tomasz Sygut odpowiedział jej krótko i sugestywnie: „A może jednak nie ominął”.
Domysły internautów jeszcze bardziej podsycił kolejny tajemniczy komunikat Telewizji Polskiej opublikowany w mediach społecznościowych. „Ogłoszenie gwiazdy wieczoru „Sylwestra z Dwójką” już w najbliższym odcinku „The Voice of Poland”!” – przekazała stacja.
W trakcie odcinka oficjalnie już potwierdzono, że Robbie Williams będzie gwiazdą tegorocznego Sylwestra TVP!