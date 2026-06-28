Ritchie Blackmore szczególnie ceni TYCH muzyków. Artysta wybrał nie tylko na gitarzystów!

Ritchie Blackmore urodził się 14 kwietnia 1945 roku w Weston-super-Mare, Somerset w Anglii. Swoją pierwszą gitarę otrzymał, gdy skończył 11 lat i zachęcony przez ojca zaczął pobierać lekcje gry na instrumencie. Ritchie po latach nigdy nie ukrywał, że wyjątkowo źle czuł się w szkole, nic więc dziwnego, że zakończył edukację już jako zaledwie 15-latek i szybko zaczął szukać pracy jako muzyk sesyjny. Mniej więcej w tym czasie został członkiem grupy The Outlaws, kluczowy moment w karierze Blackmore'a nadszedł jednak w 1967 roku, kiedy to poznał on Christa Curtisa, który natomiast zapoznał go z klawiszowcem i swoim współlokatorem Jonem Lordem.

Z inicjatywy Christa zaczął kształtować się zespół, który w 1968 roku, podobno z inicjatywy gitarzysty, przyjął nazwę Deep Purple. Formacja zadebiutowała wydawniczo w 1969 roku, kiedy to wydała aż trzy albumy - te utrzymane były w stylu rocka psychodelicznego. Jednak już w 1970 roku grupa poszła w kierunku hard rocka, dowodem na co jest kultowa dziś płyta Deep Purple in Rock. Zespół działał wydając kolejne projekty, zmieniając swój skład, do 1976 roku, po czym zawiesił działalność.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Nie tylko purpura!

W okresie tym Ritchie Blackmore powołał do życia zespół Rainbow, w którym funkcję wokalisty objął znany na tym etapie głównie z działalności w grupie Elf Ronnie James Dio. Zespołowi udało się osiągnąć sukces i do 1983 roku wydał on aż siedem płyt. Rok później już doszło jednak do reaktywacji Deep Purple, ukoronowaniem czego była premiera legendarnego albumu Perfect Strangers. Blackmore grał w zespole do 1993 roku, kiedy to ostatecznie opuścił jego skład. W 1994 roku gitarzysta zreformował w nowym składzie Rainbow, grupa nie powtórzyła jednak sukcesu z dawnych lat. Już trzy lata później Ritchie połączył siły ze swoją małżonką, Candice Night, z którą powołał do życia projekt Blackmore's Night, na działalności którego najmocniej skupia się do dziś.

Kogo ceni Ritchie Blackmore?

Sam uznawany za ikonę muzyki rockowej, ikonę gitary, Ritchie nigdy nie ukrywał, że są w jego otoczeniu nazwiska, które ceni szczególnie. O kogo chodzi? Sprawdź w galerii: