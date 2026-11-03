Quiz. Dopasuj utwór zespołu Scorpions do odpowiedniego albumu!

Formacja Scorpions zapisała się niewątpliwie w historii rocka. Grupa powstała w 1965 roku w niemieckim Hanowerze (założył ją gitarzysta Rudolf Schenker). I cały czas pozostaje aktywna na rynku. Sześć dekad na scenie to wynik, który naprawdę robi ogromne wrażenie.

Do tej pory Scorpionsi dorobili się dziewiętnastu studyjnych krążków. Ich dyskografię, na ten moment, wciąż zamyka album Rock Believer, który na półkach sklepowych pojawił się w 2022.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

Tak jak już zostało wspomniane: mimo konkretnego stażu, muzycy na razie nie zamierzają zejść ze sceny, choć w przeszłości... wyruszyli w trasę pożegnalną. Był to jednak fałszywy alarm.

Niemiecka formacja cały czas koncertuje, a następne pokolenia poznają największe przeboje, takie jak chociażby Wind of Change, Rock You Like a Hurricane, Still Loving You czy Send Me an Angel.

Oczywiście, należy wspomnieć, że grupa cieszy się u nas kultowym statusem. I to nie tylko dlatego, że w składzie, od ponad dwudziestu lat, znajduje się basista Paweł Mąciwoda, który zagrał już na pięciu studyjnych albumach.

Polska kocha Scorpionsów, a Scorpionsi uwielbiają grać nad Wisłą. To wiadomo nie od dziś. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć kolejny quiz na naszej stronie, który dotyczy właśnie ekipy dowodzonej przez Rudolfa Schenkera.

Zadanie jest proste: należy dopasować utwór do odpowiedniego albumu, na którym się oryginalnie znalazł. Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Najzagorzalsi fani Scorpions z pewnością nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: