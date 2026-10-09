Queen naprawdę nie będą już występować? Brian May prostuje swoje słowa

Zespół Queen niezwykle szybko po rozpoczęciu kariery dał się poznać jako prawdziwy koncertowy gigant. Formacja bardzo dobrze zdawała sobie sprawę z tego, jak ważne są występy na żywo i przykładała do tego aspektu swojej działalności ogromną uwagę. Najlepszym na to dowodem są, z góry zaplanowane jako stadionowe hymny, We Are the Champions i We Will Rock You.

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Legendarna grupa ma na swoim koncie wiele ikonicznych występów. Po śmierci Freddiego Mercury'ego to właśnie na koncertowaniu skupili się Brian May i Roger Taylor, w szczególności w ramach projektu Queen + Adam Lambert, który przez ponad 16 lat działalności nie wydał żadnego studyjnego albumu. Jednak i pod kątem występów w formacji od ponad dwóch lat nie dzieje się nic ciekawego, choć gotowość do wspólnych działań wyrażali tak Lambert, jak i Taylor.

Queen - najlepsze występy na żywo legendarnego zespołu / Eska Rock

To właśnie perkusista w jednym z wywiadów stwierdził, że to May, w szczególności po udarze sprzed kilku lat, nie jest zbyt chętny do koncertowania, szczególnie na światową skalę. Niejako potwierdził to sam zainteresowany w wywiadzie dla "The Times". Gitarzysta mówi w nim, że można uznać koncertową erę Queen oficjalnie za zakończoną. Słowa te z prędkością światła rozeszły się po świecie i były szeroko komentowane - na tyle, że May postanowił się do tego odnieść.

Czy to naprawdę koniec koncertowania Queen?

Muzyk postanowił wyjaśnić, co dokładnie miał na myśli w swoich mediach społecznościowych. Gitarzysta wyjaśnia we wpisie udostępnionym na Instagramie, że został źle zrozumiany i nigdy nie stwierdził wprost, że Queen nie będą już koncertować. Zaznacza, że w ubiegłym roku podjął decyzję o zrobieniu sobie przerwy od występowania. May dodał, że on i Roger Taylor wciąż pracują za kulisami wokół różnych projektów, związanych z Queen, sam tworzy także nową muzykę. Brian zaznacza, że nie wie, co przyniesie przyszłość, ale zapewnia, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju wyzwania i przygody.

To błędna interpretacja tego, co faktycznie powiedziałem. Nigdy nie twierdziłem, że zespół Queen już nigdy nie ruszy w trasę koncertową – nigdy nie mówię „nigdy”. Po prostu w zeszłym roku podjąłem osobistą decyzję o zrobieniu sobie przerwy od koncertowania. Tworzę mnóstwo muzyki, a my z Rogerem nieustannie współpracujemy za kulisami nad projektami związanymi z Queen. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, zawsze jestem otwarty na nowe wyzwania - napisał Brian May.

Oto 7 najlepszych utworów, które muzyk napisał dla Queen: