Prawie pół wieku buntu na koncie. Sedes wraca do Krakowa, by dać lekcję punka

Pionierzy punka ponownie w Krakowie

Legenda polskiego punk rocka powraca na klubowe sceny! Już 30 października 2026 roku w krakowskim Klubie Zaścianek zagra Sedes – formacja, której nikomu, kto wychował się na mocnych, gitarowych brzmieniach, przedstawiać nie trzeba. To będzie wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć jeden z pierwszych i najważniejszych zespołów, które kształtowały rodzimą scenę punkową. Szykujcie się na wieczór pełen bezkompromisowej energii i dźwięków, które od dekad niosą ten sam, szczery przekaz.

Sedes, czyli ponad cztery dekady na scenie

Historia Sedesu to w dużej mierze historia polskiego punka. Zespół, założony w 1980 roku we Wrocławiu przez Jana "Młodego" Siepielę, Adama "Kucharza" Zalewskiego i Mariusza "Kajtka" Janiaka, szybko stał się głosem zbuntowanego pokolenia. Ich wczesne koncerty, w tym legendarne już występy na festiwalu w Jarocinie, na stałe zapisały się w annałach muzyki.

To właśnie tam, w 1983 roku, podczas ich koncertu na Dużej Scenie, punkowa publiczność została symbolicznie odgrodzona od reszty uczestników parkanem. Po krótkiej przerwie grupa powróciła na scenę w 1991 roku w nowym składzie, który z niewielkimi zmianami trwa do dziś, mając na koncie ponad tysiąc występów w kraju i za granicą. Ich dyskografia to zbiór kultowych wydawnictw, od debiutanckiego "Wszyscy pokutujemy", przez "K.... jego mać" i "Sraka praptaka", aż po koncertowy album "Sedes Muzgó – Live", dokumentujący trasę z Defektem Muzgó. To zespół-instytucja, którego utwory trafiały na liczne kompilacje, definiując brzmienie całego nurtu.

Punkowa energia zaleje Zaścianek?

Chociaż w 2025 roku grupa hucznie obchodziła 45-lecie działalności, muzycy ani myślą o zwalnianiu tempa. Po udanej jubileuszowej trasie ponownie ruszają w Polskę, by udowodnić, że ich sceniczna energia nie osłabła ani na jotę. Krakowski koncert będzie obowiązkowym punktem na mapie każdego fana autentycznego, surowego grania. Czego można się spodziewać? Z pewnością solidnej dawki punkrockowych hymnów, które znamy od lat, potężnej energii płynącej ze sceny i niepowtarzalnej atmosfery, którą potrafią stworzyć tylko weterani. Zapiszcie datę – 30 października, Klub Zaścianek. To będzie prawdziwa lekcja historii i wieczór, którego po prostu nie można przegapić.