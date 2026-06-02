Pol'and'Rock Festival 2026 - wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna edycja

Organizatorzy nie czekali długo, aby zdradzić, czy i kiedy widzimy się w 2026 roku. Oficjalnie poinformowano, że 32. edycja Pol'adn'Rock Festival odbędzie się w dniach 30 lipca-1 sierpnia 2026, zgodnie z istniejącą umową również na terenie lądowiska Czaplinek-Broczyno.

Pol'and'Rock Festival 2026 - LINE-UP

Tuż przed świętami, tj. w poniedziałek 22 grudnia, Jurek Owsiak ogłosił w swojej audycji "Zaraz będzie ciemno" pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji. Mowa o zespole Godsmack, który zaprezentuje się na Dużej Scenie. Kolejną ogłoszoną grupą jest Vended. W początkach lutego zaś okazało się, że do Czaplinka zawita także grupa Nothing More! Pierwszą polską ogłoszoną grupą zaś został przygotowujący się do wydania nowej, pierwszej z Sebastianem Riedlem w roli wokalisty płyty Dżem! W połowie marca organizatorzy ogłosili występ formacji Dropkick Murphys - będzie to pierwszy w historii pokaz formacji na festiwalu! Skład "najpiękniejszego festiwalu świata" powiększa się z tygodnia na tydzień! Kto tym razem do niego dołączył?

Poniżej aktualny, na bieżąco aktualizowany line-up wydarzenia:

Albarosie & Shengen Clan - piątek 31.07, 21:00 (Duża Scena)

BUM BUM ORKeSTAR - piątek 31.07, 15:00 (Duża Scena)

Daria ze Śląska - piątek 31.07, 21:40 (Mała Scena)

Dropkick Murphys- czwartek 30.07, 21:00 (Duża Scena)

Dziwna Wiosna - piątek 31.07, 16:30 (Duża Scena)

Dżem - piątek 31.07, 19:30 (Duża Scena)

Eagle-Eye Cherry - sobota 01.08, 22:30 (Duża Scena)

Ewelina Flinta - sobota 01.08, 21:35 (Mała Scena)

Godsmack - czwartek 30.07, 22:30 (Duża Scena)

Happysad - niedziela 02.08, 00:00 (Duża Scena)

Heľenine Oči - sobota 01.08, 16:30 (Duża Scena)

Kobranocka - piątek 31.07, 20:15 (Mała Scena)

Kosheen - sobota 01.08, 21:00 (Duża Scena)

Lipali - czwartek 30.07, 20:15 (Duża Scena)

Lost in You - sobota 01.08, 17:30 (Mała Scena)

L.U.C & REBELBABEL - „Muzyka z filmu Chłopi" - czwartek 30.07, 18:10 (Duża Scena)

Łzy - czwartek 30.07, 00:10, Mała Scena

Malevolence - sobota 01.08, 18:00 (Duża Scena)

Myslovitz - piątek 31.07, 00:00 (Duża Scena)

Orbit Culture - czwartek 30.07, 19:40 (Duża Scena)

Orkiestra Dorosłych Dzieci - sobota 01.08, 15:00 (Duża Scena)

Paulina Przybysz Jazz - środa 29.07, 22:25 (Nocna Scena ASP)

Spidergawd - piątek 31.07,18:00 (Duża Scena)

The Lottery Winners - czwartek 30.07, 15:10 (Duża Scena)

Trupa Trupa - sobota, 01.08, 21:55 (Mała Scena)

Vended - czwartek 30.07, 16:40 (Duża Scena)

Voo Voo - środa 29.07, 23:50 (Mała Scena)

WaluśKraksaKryzys - sobota 1 sierpnia, 23:20 (Mała Scena)

Goście ASP:

Marzena Figiel-Strzała - 30.07 (czwartek), 9:00

Julia Szeremeta - 31.07 (piątek), 9:00

Bartek Dajnowski - 31.07 (piątek), 11:00

