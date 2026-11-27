Po wydaniu w 2011 roku albumu New Blood Peter Gabriel zrobił sobie dość długą przerwę wydawniczą. Dopiero po 12 latach artysta powrócił z płytą i/o, w ramach której postawił na jedyny w swoim rodzaju typ promocji.
Muzyk dzielił się z fanami i fankami poszczególnymi utworami niemal przez cały rok, od stycznia do listopada, publikując kolejne kompozycje w dniu pełni Księżyca - aż do wydania całego projektu dokładnie 1 grudnia 2023 roku. Dokładnie na taką samą promocję Peter Gabriel postawił przy kolejnym wydawnictwie.
Śladem poprzedniej artysta zapowiedział swój jedenasty studyjny krążek w styczniu tego roku, wydając singiel Been Undone - pierwszy z serii kolejnych dwunastu, które oczywiście ukazywały się w pełnię Księżyca. Cały projekt, zatytułowany o\i ukazuje się w piątek 27 listopada wraz z ostatnim singlowym Yes, It Will Go.
Co z trasą koncertową, promującą nową płytę Petera Gabriela
Fani i fanki artysty z pewnością dobrze pamiętają, że ten w ramach promocji wydawnictwa z 2023 roku wyruszył w "I/O The Tour", która zakończyła się jeszcze przed tym, zanim ujrzało ono światło dzienne. Co ciekawe, seria występów rozpoczęła się w maju koncertem w krakowskiej TAURON Arenie.
Czy można się spodziewać, że Peter Gabriel będzie występował także przy okazji premiery najnowszej płyty? Niestety, dla wszystkich, którzy na to liczą nie mamy dobrych wieści...
Muzyk w wywiadzie dla "MOJO" otwarcie przyznał, że nie planuje wyruszyć w trasę przy okazji premiery o\i. W rozmowie pojawił się wątek pożegnalnych serii występów, Gabriel zapewnił jednak, że na ten moment nie ma w planach schodzenia ze sceny, choć zaznaczył, że nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość i jak stwierdził: "Zobaczymy, co przyniesie czas".
Istnieją starsi artyści i zespoły, którzy regularnie wyruszają w trasy pożegnalne – to bez wątpienia bardzo sprytny zabieg komercyjny, ale ja nie mam zamiaru tego robić - zapewnił Peter Gabriel.