Damian Ukeje w nowym, mocnym uderzeniu

Damian Ukeje, zwycięzca pierwszej edycji „The Voice of Poland”, połączył siły z duetem Jóźwiak / Cierlecki Melody Makers. Efektem tej współpracy jest singiel „Zombie”, który zaskakuje ciężkim, mocnym brzmieniem i nieoczywistą formą. To już dziesiąty utwór zapowiadający album „Piosenki na sprzedaż”.

Nowa kompozycja to nie tylko potężna dawka dźwięku, ale także ważny przekaz. Piosenka porusza temat zniewolenia i zagubienia jednostki we współczesnym świecie. Twórcy stawiają w niej pytanie, czy nie staliśmy się marionetkami w rękach potężnych tego świata.

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Gwiazdorski skład za kulisami

Za niezwykłym brzmieniem utworu stoi cały sztab utalentowanych muzyków. W partii solowej na gitarze można usłyszeć Artura Twarowskiego, znanego ze współpracy z takimi artystami jak Mrozu, Natalia Kukulska czy Ania Karwan. Charakterystyczny, połamany rytm to zasługa perkusisty Tomasza „Nawrota” Nawrockiego, a za finalny miks i mastering odpowiada Tomasz „Zed” Zalewski.

Wszechstronny artysta

Damian Ukeje od lat udowadnia, że nie boi się artystycznych wyzwań. Po zwycięstwie w telewizyjnym show i podpisaniu kontraktu z Universal Music Polska wydał dwa autorskie albumy: „Ukeje” oraz „UZO”. Pierwszy z nich dotarł na 44. miejsce listy sprzedaży w Polsce i przyniósł mu nominację do Fryderyka w kategorii Debiut Roku. Drugi promował singiel „Od połowy” nagrany z gościnnym udziałem Sarsy.

Wokalista jest również znany fanom gier – to on wykonał utwór „Chippin’ In” do kultowej produkcji „Cyberpunk 2077”. Ukeje zadebiutował też jako aktor w filmie Andrzeja Saramonowicza „Bejbis” i użyczył głosu w hitach Disneya „Nasze magiczne Encanto” oraz „Śnieżka”. Od 2019 roku występuje w projekcie „Moje Boskie Buenos”, w którym brawurowo interpretuje piosenki Kory i zespołu Maanam.

Kim są twórcy projektu „Piosenki na sprzedaż”?

Za całym zamieszaniem stoi duet Jóźwiak / Cierlecki Melody Makers, który tworzą gitarzysta Tomasz Jóźwiak i basista oraz multiinstrumentalista Maciej Cierlecki. Obaj są pomysłodawcami, organizatorami i producentami albumu „Piosenki na sprzedaż”. To doświadczeni muzycy, którzy współpracowali m.in. z Łukaszem Drapałą, zespołami Chemia, My Riot czy Curcuma, a także zdobywali laury na festiwalach, w tym podczas Opolskich Premier w 2023 roku.

Na swoim debiutanckim albumie duet odpowiada za koncepcję artystyczną, aranżacje i produkcję, zapraszając do współpracy artystów, którzy wnoszą autorskie teksty i melodie. Kluczem do sukcesu ma być partnerska współpraca i łączenie różnych muzycznych światów.

Szczecin łączy artystów

Projekt „Piosenki na sprzedaż” to prawdziwa muzyczna mapa Szczecina. Choć początkowo miał skupiać lokalnych twórców, szybko przekroczył granice miasta. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich utworów jest jednak właśnie Szczecin – miejsce, gdzie artyści tworzą, koncertują i żyją.

Do współpracy zaproszono łącznie aż 30 artystów reprezentujących odmienne style i wrażliwość. Wśród nich znaleźli się m.in. Alicja Kruk, Katarzyna Buja Kazuba, Łukasz Drapała, Michał Grobelny, Jan Gałach, Chorzy, Borys Sawaszkiewicz oraz Baltic Neopolis Quartet.

Premiera albumu

Na płytę „Piosenki na sprzedaż” trafiło łącznie 13 autorskich kompozycji. Poszczególne utwory są premierowo prezentowane słuchaczom na platformach streamingowych w każdy poniedziałek, począwszy od 28 września. Oficjalna premiera fizycznego nośnika albumu odbyła się 19 listopada 2026 roku w Studiu S-1 Radia Szczecin.