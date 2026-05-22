Paula Roma z emocjonalnych resztek. 11 szczerych opowieści o tym, co zostaje po końcu, zmianie i próbie posklejania siebie na nowo

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-22 12:50

„z resztek” to najnowszy album Pauli Romy — artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa.

Paula Roma

i

Autor: Dominika Ciechowska/ Materiały prasowe

To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość zapraszając do współpracy topowych polskich producentów (Leon Krzesniak, Jakub Krupski, Dryskull, Zespół tooday Music).

To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru — działa bliskością, prawdą i uważnością.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów

Artystką po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. „z resztek” nie daje prostych odpowiedzi — zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksję i własną interpretację.

To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwu letniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia - wspomina Paula Roma.

Polecany artykuł:

Tak wyglądał rekordowy Stadion Śląski Metalliki! Grupa udostępniła imponujące n…

Premierze płyty towarzyszą koncertowe ogłoszenia takie jak: premierowy koncert w Warszawskim klubie niebo - 22/05 oraz jesienne koncerty po Polsce.

Tak na początku kariery wyglądała Agnieszka Chylińska. Z mrocznej rockmanki w ikonę stylu
Galeria zdjęć 73