Paula Roma z emocjonalnych resztek. 11 szczerych opowieści o tym, co zostaje po końcu, zmianie i próbie posklejania siebie na nowo

To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość zapraszając do współpracy topowych polskich producentów (Leon Krzesniak, Jakub Krupski, Dryskull, Zespół tooday Music).

To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru — działa bliskością, prawdą i uważnością.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Artystką po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. „z resztek” nie daje prostych odpowiedzi — zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksję i własną interpretację.

To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwu letniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia - wspomina Paula Roma.

Premierze płyty towarzyszą koncertowe ogłoszenia takie jak: premierowy koncert w Warszawskim klubie niebo - 22/05 oraz jesienne koncerty po Polsce.