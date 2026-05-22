Olivia Rodrigo szuka lekarstwa na złamane serce. Posłuchaj utrzymanego w klimacie alternatywy "the cure”

Za reżyserię oficjalnego teledysku do „the cure” odpowiadają Cat Solen i Jaime Gerin. Klip przedstawia Olivię Rodrigo przemierzającą zimne, sterylne korytarze ręcznie wykonanego, kartonowego szpitala w desperackim poszukiwaniu antidotum na złamane serce. Producentami wideo są Lana Kim, Jett Steiger i Brandon Robinson z firmy produkcyjnej Ways & Means.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów

Singiel „the cure” jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Trwa także preorder i presave albumu „you seem pretty sad for a girl so in love”.

W ubiegłym miesiącu Rodrigo zaprezentowała pierwszy singiel zapowiadający nowy album – „drop dead”. Utwór zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard Hot 100, dzięki czemu artystka została pierwszą osobą w historii, której pierwsze trzy single promujące pierwsze trzy albumy studyjne debiutowały na szczycie notowania.

Niedawno Olivia Rodrigo ogłosiła także trasę koncertową „The Unraveled Tour”, która rozpocznie się we wrześniu. Wszystkie koncerty wyprzedały się błyskawicznie – sprzedano już ponad milion biletów na całym świecie, a ze względu na ogromne zainteresowanie dodano kolejne daty, ustanawiając przy tym rekordy frekwencyjne w wielu obiektach.

Pierwotnie ogłoszono cztery koncerty na nowojorskim Brooklynie, jednak ostatecznie trasa została rozszerzona do imponującej rezydencji obejmującej 10 występów w Barclays Center. Rodrigo ustanowiła również rekord liczby koncertów w Intuit Dome w Los Angeles, gdzie zagra łącznie historyczne 10 koncertów. Z kolei w londyńskiej hali The O2 artystka wystąpi aż 11 razy, dołączając tym samym do elitarnego grona wykonawców z dwucyfrową liczbą koncertów w tym obiekcie – obok takich gwiazd jak Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John czy Rihanna.

