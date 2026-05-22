Nothing But Thieves udostępniają singiel "Evolution". To zapowiedź kolejnych nowości

Znani z nieustannie rozwijającego się, zarówno muzycznie, jak i wizualnie, podejścia do budowania swojego świata, Nothing But Thieves powrócili do korzeni – dosłownie i tematycznie – nagrywając w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album I gdzie stawiali swoje pierwsze kroki opierając swoją działalność na DIY i autentyczności.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Nowy singiel „Evolution” to zapowiedź nadchodzącej muzyki zespołu. Dzięki umiejętności swobodnego eksperymentowania i poruszania się między gatunkami, które inspirują zespół, ten energetyczny i dynamiczny numer łączy lekki wokal z gitarową energią, tworząc wspólnotowy hymn, który jest unikalny i charakterystyczny dla Nothing But Thieves. Subtelne nawiązanie w tekście do lokalnego miejsca koncertowego z rodzinnych stron, które miało wpływ na początki grupy, sprawia, że utwór staje się intensywną deklaracją artystycznych intencji, niosącą ze sobą poczucie jedności, nostalgii i nadziei. Teledysk, nagrany w Londynie z udziałem 250 fanów podczas premierowego livestreamu, będzie miał premierę w przyszłym tygodniu wraz z kolejnymi informacjami od zespołu. Muzycy Nothing But Thieves mówią:

To piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Myślę, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają. Spędziliśmy trochę czasu, próbując zrozumieć, co jest w nas prawdziwe i namacalne oraz jak wykorzystujemy nasz czas. Ludzie, z którymi podróżujemy po świecie, ludzkie momenty na scenie, więź, jaką tworzymy z tymi, którzy przychodzą na nasze koncerty – to wszystko jest prawdziwe. To w pewnym sensie list miłosny do ludzi z naszego świata.

W 2023 roku Nothing But Thieves wraz ze swoim “Dead Club City” po raz pierwszy zanotowali nr 1 na listach sprzedaży albumów. Było to ich czwarte wydawnictwo w Top 10, po „Moral Panic”, „Broken Machine” i „Nothing But Thieves”. Zespół promował płytę trasą „The DCC World Tour”, obejmującą dwa wyprzedane koncerty w londyńskiej Wembley Arena oraz liczne wyprzedane hale i występy w całej Europie i Ameryce Północnej, umacniając swoją pozycję jako jeden z największych zespołów koncertowych w Wielkiej Brytanii i Europie. Z ponad 1,2 mln sprzedanych albumów na świecie, 2 miliardami streamów i 250 milionami wyświetleń wideo, zespół zgromadził wierną i szeroką publiczność dzięki swojemu wyrazistemu brzmieniu alt-rockowemu oraz osiągnął globalny sukces, zdobywając liczne złote i platynowe wyróżnienia.