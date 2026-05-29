Muzyka rockowa lat 90-tych - Polska. Tak brzmiał rodzimy rock w tej dekadzie!

Nothing But Thieves ogłaszają koncert w Polsce! Brytyjczycy wracają z nową płytą

Nothing But Thieves po raz kolejny zagrają dla polskiej publiczności. Brytyjczycy wracają do naszego kraju w ramach swojej największej dotychczasowej trasy koncertowej The Stray Dogs World Tour. Będzie to doskonała okazja do posłuchania na żywo utworów z piątego albumu zespołu pod tytułem Stray Dogs. Krążek ukaże się we wrześniu 2026 roku i według zapowiedzi otworzy zupełnie nowy rozdział w muzycznej karierze grupy. Fani z pewnością mogą liczyć na solidną dawkę energii, charakterystyczny wokal Conora Masona oraz największe hity z poprzednich płyt. Ostatnia wizyta zespołu miała miejsce na początku 2025 roku w Warszawie, a teraz formacja celuje w jeszcze większą publiczność i wraca do Łodzi z ogromną halową produkcją.

Kiedy i gdzie zagrają Nothing But Thieves w Łodzi?

Zaplanowane widowisko będzie jednym z głównych przystanków brytyjskiego zespołu w naszej części Europy. Koncert odbędzie się 21 stycznia 2027 roku, a muzycy wystąpią w łódzkiej hali Atlas Arena. Łódzki występ został zaplanowany dokładnie pomiędzy koncertami w Monachium i Pradze, co jasno pokazuje wysoką rangę tego wydarzenia na mapie całego światowego tournée. Fani potężnego rockowego uderzenia mają zatem jeszcze trochę czasu na przygotowanie się do tego zimowego wieczoru. Organizatorzy nie opublikowali na ten moment dokładnej rozpiski godzinowej całego wydarzenia. Nie wiemy również jeszcze, kto wejdzie na scenę, aby rozgrzać polską publiczność przed główną gwiazdą wieczoru.

DATA KONCERTU: 21 stycznia 2027 r.

21 stycznia 2027 r. MIASTO: Łódź

Łódź GDZIE: Atlas Arena

Atlas Arena GODZINA: nieogłoszona

nieogłoszona SUPPORT: nieogłoszony

Nothing But Thieves w Polsce 2027 - BILETY

Przedsprzedaż biletów dla osób zapisanych do newslettera agencji Alter Art wystartuje 4 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00. Dzień później, czyli 5 czerwca 2026 roku punktualnie o 11:00, ruszy regularna dystrybucja ogólna wejściówek. Sprzedażą biletów zajmują się oficjalnie serwisy Fantix.pl oraz eBilet.pl, a organizator stanowczo odradza poszukiwania wejściówek w niepewnych źródłach. Wiadomo już, że fani będą mieli do wyboru miejsca stojące na płycie oraz miejsca siedzące na trybunach. Niestety nie opublikowano jeszcze dokładnego cennika dla poszczególnych sektorów łódzkiej hali. Konkretne kwoty poznamy dopiero w momencie uruchomienia platform sprzedażowych, a warto pamiętać, że do ceny nominalnej każdego biletu doliczana jest pięcioprocentowa opłata serwisowa. Ceny będzie można sprawdzić bezpośrednio na stronach oficjalnych dystrybutorów na początku czerwca.

Bilety na trybuny: ceny nieogłoszone

ceny nieogłoszone Bilety na płytę: ceny nieogłoszone

