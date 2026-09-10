Nirvana nagrodzona przez MTV! To pierwsza taka sytuacja od 2003 roku!

Wrzesień 1991 roku. To wtedy na zawsze zmieniła się historia muzyki rockowej - oraz popkultury w dużo szerszym ujęciu. Wszystko to za sprawą dość jeszcze świeżego w tym czasie na rynku zespołu o nazwie Nirvana. Ten, dokładnie 10 września już 35 lat temu, wydał pierwszy singiel ze swojej nadchodzącej, drugiej płyty. Mowa oczywiście o kultowym Smells Like Teen Spirit, który dziś już cieszy się statusem prawdziwego hymnu pokolenia lat 90. i utworu kluczowego dla brzmienia grunge.

Sukces osiągnął jednak nie tylko singiel, ale także cała płyta, którą promował - Nevermind ukazało się dokładnie dwa tygodnie później. Dziś krążek ten uznaje się za jeden z najbardziej wpływowych w historii muzyki i to dzięki niemu sama Nirvana znalazła się na szczytach popularności w pierwszej połowie lat 90.

Nirvana - co skrywa album "Nevermind"?

MTV docenia Nirvanę na 35-lecie przełomowego kawałka i albumu!

Nieoczekiwanie, na dzień przed 35-leciem słynnego Smells Like Teen Spirit, stacja MTV ogłosiła, że w tym roku to właśnie Nirvana jest laureatem prestiżowej nagrody MTV Video Vanguard Award! Ta zostanie wręczona w trakcie tegorocznej gali rozdania nagród MTV VMA, która odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles.

Co ciekawe, Nirvana będzie pierwszą od aż 23 lat, czyli grupą, której przyznano statuetkę - wcześniej w 2003 roku otrzymała ją formacja Duran Duran. Ogłoszenie to nastąpiło w czasie pewnych kontrowersji wokół tegorocznego MTV VMA. Przypominamy, że w tym roku pierwszy raz od niemal 40 lat zabrakło na niej rockowej kategorii. Więcej o tym w poniższym artykule:

Tego dnia w 1992 roku zespół Nirvana po raz pierwszy wystąpił na scenie gali VMA – na zawsze zmieniając muzykę, kulturę i MTV. Nirvana to laureat nagrody Video Vanguard na gali VMA w 2026 roku!!! - brzmi oficjalne ogłoszenie stacji.

Na ten moment nie wiadomo, kto z obozu Nirvany - i czy w ogóle - pojawi się na gali, aby w imieniu grupy odebrać wyróżnienie. Nie jest także jasne, czy w związku z całą sytuacją jest szansa na jakikolwiek występ Nirvany - i kto potencjalnie pojawiłby się na nim w roli wokalisty.

Nirvana - jak dobrze znasz historię legendy grunge'u? QUIZ: