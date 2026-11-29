Michael Edward Love pisał piosenki już jako dziecko. Urodzony 15 marca 1941 roku w Los Angeles muzyk założył w 1961 roku The Beach Boys wraz z kuzynami Brianem, Dennisem i Carlem Wilsonami oraz Alem Jardine’em. Jego baryton słychać między innymi w „Surfin’ U.S.A.”, a na scenie pełnił rolę nieformalnego frontmana grupy. Do jej wczesnych przebojów należały też „Surfin’ Safari”, „Surfer Girl” i „Be True to Your School”.

Mike Love i lata największych sukcesów The Beach Boys

Po serii przebojowych singli zespół mocniej postawił na albumy. W 1965 roku ukazał się „The Beach Boys Today!”, a rok później „Pet Sounds” z utworami „Sloop John B”, „Wouldn’t It Be Nice” i „God Only Knows”.

W latach 70., po spadku sprzedaży nagrań, The Beach Boys skupili się na koncertach i projektach pobocznych. Love stanął na czele krótkotrwałej grupy Celebration, a w 1981 roku wydał solowy album „Looking Back With Love”. Zaangażował się również w Medytację Transcendentalną pod kierunkiem Maharishiego Mahesha Yogiego.

Spór z Brianem Wilsonem i ponowne spotkanie w studiu

Historia zespołu miała także trudne rozdziały. Dennis Wilson zmarł w 1983 roku. Pięć lat później, podczas wprowadzenia The Beach Boys do Rock & Roll Hall of Fame, Love przerwał przemówienie Briana Wilsona i sam zabrał głos.

W 1992 roku Love dwukrotnie pozwał kuzyna. Spór dotyczący pamiętnika Briana z 1991 roku zakończył się ugodą na 1,5 miliona dolarów. W drugim Love domagał się uznania swojego udziału w pisaniu piosenek. W 1994 roku sąd przyznał mu współautorstwo i tantiemy za 35 utworów oraz 13 milionów dolarów.

Carl Wilson zmarł w 1998 roku, a wkrótce potem z grupy odszedł Jardine. Love pozostał jedynym współzałożycielem, który nadal koncertował z The Beach Boys. W 2012 roku ponownie spotkał się jednak z Brianem, Jardine’em, Bruce’em Johnstonem i Davidem Marksem: nagrali album „That’s Why God Made the Radio” i ruszyli w trasę z okazji 50-lecia zespołu.

Mike Love koncertował mimo problemów zdrowotnych

W późniejszych latach Love nadal pracował nad własną muzyką. W 2016 roku opublikował autobiografię „Good Vibrations”, a oprócz koncertowania wydał jeszcze cztery solowe albumy. Latem 2026 roku odwołał kilka występów z powodu problemów zdrowotnych.

W październiku o jego stanie pisał John Stamos, aktor i muzyk występujący gościnnie z The Beach Boys od 1985 roku. Zwracał uwagę, że mimo namów bliskich i lekarzy Love chciał nadal wychodzić na scenę. 28 listopada 2026 roku muzyk zmarł w otoczeniu rodziny. Pozostawił żonę Jacquelyne Piesen, którą poślubił w 1994 roku, oraz ośmioro dzieci: Melindę, Teresę, Hayleigh, Christiana, Summer, Mike’a Jr., Briana i Ambhę.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI