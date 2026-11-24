Gdy już stało się jasne, że po tragicznej, niespodziewanej śmierci Taylora Hawkinsa zespół Foo Fighters będzie kontynuował działalność, fani i fanki nieco się uspokoili. Miejsce po nieodżałowanym perkusiście zajął Josh Freese i choć nie zagrał on na wydanym w 2023 roku krążku But Here We Are, to już brał udział w promującej go trasie koncertowej.

Nieoczekiwanie w 2025 roku okazało się, że Dave Grohl i spółka podjęli decyzję o rozstaniu z Freesem, a po kilku miesiącach niejasnej sytuacji i spekulacji okazało się, że nowym bębniarzem Foos został Ilan Rubin, znany wcześniej chociażby z Nine Inch Nails.

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Już z nim jako nowym członkiem Foo Fighters nagrali i wydali najnowszy studyjny album. Płyta, zatytułowana Your Favorite Toy ukazała się w kwietniu tego roku. Choć nie okazała się być ona dużym sukcesem komercyjnym, to i tak zapewniła zespołowi dwie nominacje do nagrody Grammy. Szansę na statuetkę za 'Najlepszy album rockowy' ma samo Your Favorite Toy, kawałek tytułowy zaś może zwyciężyć w kategorii 'Najlepszy utwór rockowy'.

Już w tym roku Foo Fighters w ramach promocji wydawnictwa wyruszyli w trasę koncertową - która w czerwcu dotarła do Warszawy - i wiadomo już, że kapela występować będzie również w 2027. Co dalej?

Foo Fighters na trochę znikną z muzycznego świata?!

Co nieco w tym temacie zdradził w wywiadzie dla Quotable Dave Grohl. Założyciel, lider i frontman Foo Fighters opowiedział w nim o koncertowych kulisach zespołu. Jak mówi, ten jest obecnie w naprawdę świetnym miejscu, jeśli chodzi o występy na żywo. Te trwają po około nawet trzy godziny, a w ich trakcie zebrana publiczność może usłyszeć nawet około 30 utworów, z całego katalogu Foos!

Jak wyjaśnia Dave, zaplanowana na przyszły rok seria koncertów, będzie ostatnią w ramach "Take Cover Tour". Po jej zakończeniu grupa zrobi sobie przerwę. Grohl dodaje, że nie jest w stanie stwierdzić, ile miałaby ona potrwać, gdyż Foo Fighters to grono naprawdę aktywnych i twórczych ludzi, wie on jednak, że chwila oddechu będzie im wszystkim bardzo potrzebna.

To będzie nasza ostatnia trasa w ramach tego cyklu. A potem będziemy mogli na jakiś czas zniknąć. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale możemy to zrobić – zresztą i tak ciągle coś tworzymy i zajmujemy się innymi rzeczami – jednak w tej chwili wydaje się to zdecydowanie właściwym krokiem - mówi Dave Grohl.

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