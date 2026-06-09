"Festiwalowe Lato Eski ROCK" - zdobądź bilety na koncerty największych gwiazd i festiwale w Polsce i w Europie!

Pierwszym wydarzeniem, na które Eska ROCK rozdawała bilety był festiwal Metronome w czeskiej Pradze, gdzie wystąpią w drugiej połowie czerwca m.in. Sting, Nick Cave and The Bad Seeds czy Manic Street Preachers.

Przez cały czas trwania „Festiwalowego Lata”, aż do końca sierpnia, otrzymać można zaproszenia na wszystkie koncerty „Męskiego Grania”, na którym w tym roku zagrają Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino – w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

Jeszcze w czerwcu rozdawane będą bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi, a w lipcu - na festiwale: Colours of Ostrava w Czechach (gdzie wystąpi zespół Flying Bison, który zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu „Eska ROCK Star”), Rock na Bagnie, Czochraj Bobra Fest, Bug Nature Festival i Kazimiernikejszyn.

Natomiast w sierpniu zdobyć będzie można wejściówki na Rockowizna Festiwal (w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie).