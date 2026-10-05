Eddie Van Halen uwielbiał ten kultowy album z lat osiemdziesiątych. "Ojciec miał eklektyczny gust"

Eddie Van Halen zdefiniował na nowo brzmienie i możliwości gitary elektrycznej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wprowadził do rocka wirtuozerię, technikę tappingu i niepodrabialną energię. Nie da się ukryć, że gitarzysta wpłynął na wielu muzyków. Van Halena nie ma już z nami od kilku lat. Zmarł 6 października 2020 roku w wieku 65 lat. Przyczyną jego śmierci był udar mózgu.

Pamięć o nim jednak nie ginie. Nie tak dawno jego syn, Wolfgang Van Halen, lider formacji Mammoth, WVH, zdradził, który album był tym najlepszym według Eddiego. Ta informacja pojawiła się w podcaście The Magnificent Others, który prowadzi Billy Corgan, wokalista i gitarzysta amerykańskiej formacji The Smashing Pumpkins.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Jego ulubionym albumem wszech czasów – który jest też jedną z moich ulubionych płyt – był "So" Petera Gabriela. Miał on bardzo eklektyczny gust – wspominał Wolfgang.

Z kolei w rozmowie na łamach magazynu Classic Rock dodał: – Nigdy nie zapomnę, jak pewnej nocy podszedł do mnie z wielkimi słuchawkami i powiedział: "Wolf, załóż je". Puścił pierwszy utwór, "Red Rain". Pejzaż dźwiękowy tego utworu jest niesamowity. Każdy powinien zrobić to przynajmniej raz w życiu – założyć świetną parę słuchawek i odpalić na pełny regulator "Red Rain". Teraz, gdy ojca już nie ma, bardzo trudnie się tego słucha. Ale ten album od deski do deski, to Peter Gabriel w swojej najlepszej formie.

Przypomnijmy, że So to piąty solowy album Gabriela. Ukazał się na rynku 19 maja 1986 roku nakładem wytwórni Geffen Records (w Wielkiej Brytanii Virgin Records). To właśnie na tym krążku znalazły się tak ikoniczne utwory, jak m.in. Sledgehammer czy Don’t Give Up (był to duet z Kate Bush).

W ramach ciekawostki można dodać, że Wolfgang Van Halen wybrał In Your Eyes z płyty So jako piosenkę na swój pierwszy taniec, gdy żenił się z Andraią Allsop. – Od zawsze miałem więź z Peterem Gabrielem i jego muzyką, a jednocześnie moja narzeczona również jest jego fanką. Nie mogliśmy więc wymyślić lepszego utworu – dodał w rozmowie z portalem Consequence w 2023.

Oto ciekawostki o albumie So od Petera Gabriela: