Dave Navarro wspomina grę w Red Hot Chili Peppers. Gitarzysta otwarcie przyznał, że nie pasował do zespołu

Dave Navarro to gitarzysta, który najbardziej kojarzony jest z grą w amerykańskiej formacji Jane's Addiction. Muzyk miał też okazję występować z Red Hot Chili Peppers. Ze słynną formacją nagrał zresztą nawet album, One Hot Minute z 1995. W zespole łącznie grał przez pięć lat od 1993 do 1998. Przypomnijmy, że zastąpił on w składzie Johna Frusciante, który po kilku latach przerwach powrócił do RHCP.

Gitarzysta, w jednym z ostatnich wywiadów, powrócił pamięcią do swojego epizodu w popularnych Papryczkach. Muzyk wprost przyznał, że czuł się jak "gotycki dzieciak w funkowym zespole", a reakcja fanów, po tym jak zastąpił Frusciante, była dla niego czymś niezrozumiałym.

Red Hot Chili Peppers - 5 ciekawostek o albumie "Mother's Milk"

– Jakąkolwiek magię wnosił John do Red Hot Chili Peppers, ja nie miałem tego rodzaju magii. Moim zdaniem to właśnie w tym miejscu leżał problem. Szybko stało się jasne, że niezależnie od tego, jak bardzo się staraliśmy i jak bardzo chcieliśmy, żeby to działało, nie pochodziliśmy z tej samej muzycznej przestrzeni. Najlepiej mógłbym to tak opisać, że byłem w cover bandzie z oryginalnym składem zespołu. To dość dziwne uczucie, zwłaszcza przy zderzeniu stylów – powiedział Navarro w wywiadzie dla Guitar World.

Gitarzysta Jane's Addiction odniósł się także we wspomnianej rozmowie do tematu nieprzychylności ze strony zagorzałych fanów Red Hot Chili Peppers, którzy nie akceptowali go w składzie. – Było dużo wrogości, ponieważ wypełniałem rolę Johna. Zawsze uważałem za dziwne, że to było kierowane w moją stronę. Myślałem: "Cóż, jeśli nie podoba ci się, że tu jestem, możesz winić tylko ich. Nie wdarłem się tu siłą, to oni mnie poprosili. Wszystko, co zrobiłem, to powiedziałem tak" – podsumował były muzyk RHCP.

Mimo tego wszystkiego, Dave Navarro przyznał w przeszłości, że sporo wyniósł z gry w Red Hot Chili Peppers. W rozmowie dla Guitar Player sprzed paru miesięcy powiedział z kolei: – Nie mam wątpliwości, że dzięki temu stałem się jeszcze lepszym gitarzystą. Gra z Fleą i Chadem Smithem była niczym przyspieszony kurs mistrzowski w muzykowaniu. Jestem naprawdę wdzięczny za czas, który z nimi spędziłem.

