Tak naprawdę już w piątek 17 lipca dla wszystkich wielbicieli i wielbicielek zespołu System of a Down rozpoczyna się wyjątkowy weekend. Grupa już szykuje się do zagrania nie jednego, a aż dwóch koncertów na warszawskim PGE Narodowym. Pokazy odbędą się w dniach 18 i 19 lipca, a w roli gości specjalnych na obu zaprezentują się formacje Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.

Już w piątek jednak pod Stadionem Narodowym o godzinie 10:00 otwarty został sklepik z merchem dla wielbicieli formacji. Będzie można w nim zakupić także koszulki i gadżety ze wzorami i grafikami, zaprojektowanymi specjalnie na warszawskie koncerty. Godziny otwarcia tego miejsca poznaliśmy już w czwartek, kolejnego dnia przyszedł czas na czasówkę całego wydarzenia - a przy tej okazji ogłoszenie informacji, na którą wszyscy czekali - i która, nie da się ukryć, zaskoczyła, oczywiście pozytywnie!

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Co tam w środku gra? System Of A Down

Ważna informacja o możliwości wnoszenia toreb i nerek na koncerty System of a Down w Warszawie!

Wraz z ogłoszeniem dokładnego harmonogramu koncertów (znajdziesz go w dalszej części artykułu) przekazano informację co do tego, czy na teren koncertu będzie można wnieść, choćby niewielki, bagaż.

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy wyczekiwali tych wieści - organizator dopuszcza wniesienie na koncert niewielkich toreb i nerek! Te muszą jednak spełniać wymogi rozmiarowe:

"Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość). Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa" - brzmi dokładny komunikat organizatora.

Co istotne, zabronione jest wnoszenie na teren koncertów flar!

Tak prezentuje się harmonogram godzinowy koncertów, które odbędą się 18 i 19 lipca na warszawskim PGE Narodowym:

16:30 otwarcie bram

18:30 Acid Bath

19:30 Queens of the Stone Age

21:00 System Of A Down

Co istotne, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, System of a Down zaprezentowali nieco inny harmonogram. Wygląda on następująco:

16:30- Early Entry VIP

17:00 - otwarcie bram

18:00 - Acid Bath

19:00 - Queens of the Stone Age

20:30 - System of a Down

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

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