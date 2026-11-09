Alanis Morissette dokonała coming outu. Gwiazda wyznała, że jest panseksualna

Chociaż pierwsze sukcesy w branży muzycznej Kanadyjka osiągnęła w swojej ojczyźnie już na początku lat 90., to dopiero przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych parę lat później otworzyła jej drzwi do międzynarodowej sławy. Jako bezsprzeczna ikona przełomu wieków, Alanis Morissette stworzyła utwory, które wciąż są regularnie odtwarzane na całym świecie. Niewielu fanów przypuszczało jednak, że dojrzała wokalistka, wiodąca od dłuższego czasu ustatkowane życie u boku małżonka, zdecyduje się na tak odważną deklarację.

Alanis Morissette wprost o swojej orientacji. Gwiazda jest panseksualna

Na początku kariery pierwszym znanym partnerem wokalistki był komik Dave Coulier. W kolejnych latach artystka związała się z aktorem Dashem Mihokiem, a także przyjęła oświadczyny od kanadyjskiego gwiazdora Ryana Reynoldsa. Po tym szeroko komentowanym w mediach rozstaniu Alanis Morissette wchodziła w następne relacje, by ostatecznie stanąć na ślubnym kobiercu ze znanym raperem.

Mimo że autorka takich przebojów jak „Ironic” oraz „You oughta know” od dłuższego czasu cieszy się poukładanym życiem rodzinnym, dawne problemy bywają jeszcze tematem wywiadów. Goszcząc niedawno w podcaście „Handsome”, piosenkarka została zapytana o to, czy przez trudne przeżycia z mężczyznami rozważała kiedykolwiek relacje z kobietami.

- Jestem panseksualna, więc tak - odparła bez chwili wahania wokalistka, po czym przyznała zbitym z tropu prowadzącym, że sprawia jej przyjemność dezorientowanie rozmówców własnymi puentami. Zaskoczenie gospodyń programu było w pełni zrozumiałe, ponieważ Alanis nigdy wcześniej nie wypowiadała się na temat swojej orientacji, choć otwarcie poruszała kwestie seksu oraz uzależnienia od miłości.

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Alanis Morissette prywatnie. Kim jest mąż piosenkarki?

Artystka zmieniła stan cywilny w 2010 roku, poślubiając młodszego o sześć lat amerykańskiego rapera o pseudonimie Souleye. Małżonkowie wspólnie wychowują troje dzieci, dwóch synów oraz córkę, przy czym bardzo konsekwentnie chronią ich prywatność przed mediami. Alanis Morissette zawsze otwarcie mówiła również o tym, że zmagała się z depresją poporodową, a pierwsze trudności natury psychicznej pojawiły się u niej już w czasach dojrzewania.

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