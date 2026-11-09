60 lat temu wydano album “Sounds of Silence” Simon & Garfunkel. Oto najlepsze covery tytułowego utworu ze słynnej płyty

Duet Simon & Garfunkel, został utworzony przez Paula Simona i Arta Garfunkela. Jego historia sięga de facto czasów dzieciństwa obu Panów, którzy dorastali w jednej dzielnicy i uczęszczali do tych samych szkół. Obojga od początku łączyła wielka pasja do muzyki. Ich przyjaźń rozpoczęła się w 1953 roku i wtedy też zaczęli występować jako duet na szkolnych przedstawieniach. Simon i Art już trzy lata później napisali swoją pierwszą piosenkę, The Girl for Me - mieli zaledwie po 15 lat, gdy dostrzegł ich muzyczny promotor, Sid Porsen. To dzięki niemu podpisali kontrakt z wytwórnią Big Records.

Początkowo byli znani jako... Tom & Jerry, a w 1957 roku wydali swój debiutancki singiel, Hey, Schoolgirl. Szybko stał się on ulubieńcem stacji radiowych i osiągnął spore sukcesy na listach przebojów. Czekając na przełom kontynuowali naukę na studiach - to w tym czasie doszło między nimi do konfliktu, gdy Simon zdecydował się wydać solowy utwór. Tym samym duet Tom & Jerry przestał istnieć.

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Powstanie duetu Simon & Garfunkel

Ścieżki obu Panów ponownie połączyły się w 1963 roku. Co ciekawe, to wtedy już po raz pierwszy wykonali wspólnie utwór The Sound of Silence - zaśpiewali go także na przesłuchaniu do wytwórni Columbia, z którą podpisali kontrakt. Już w październiku 1964 roku ukazał się debiutancki album duetu, zatytułowany Wednesday Morning, 3 A.M. Płyta, pomimo tego, że znalazł się na niej wspomniany utwór, nie osiągnęła sukcesu, w efekcie czego Simon przeniósł się do Anglii, gdzie wydał autorski album.

Samo The Sound of Silence zostało ponownie wydane w nowej wersji we wrześniu 1965 roku - i stało się wielkim radiowym przebojem. Sami autorzy nie wiedzieli o planach producenta Toma Wilsona, a gdy usłyszeli swoją kompozycję w jego, zremiskowanym wydaniu byli w szoku. Ta dotarła na szczyt amerykańskiego "Billboardu", a na fali sukcesu duet zgodził się nagrać swój drugi album. Sounds of Silence ujrzał światło dzienne 17 stycznia 1966 roku, na wydawnictwie znalazła się oczywiście nowa wersja słynnej kompozycji. Ta po raz kolejny nabrała nowego życia w 1968 roku, a to dzięki temu, że znalazła się ona na ścieżce dźwiękowej do filmu Absolwent z Dustinem Hoffmanem.

Dziś utwór ten postrzegany jest jako flagowy dla amerykańskiego folk-rocka. Właśnie nabral on zupełnie innego znaczenia. Wybrzmiał na Rynku Głównym, zagrany podczas Marszu Ciszy, ktory odbył się w Krakowie. Został on zorganizowany w reakcji na zamach, do którego doszło w stolicy Małopolski w sobotę 7 listopada, w którym śmierć poniosło sześć osób, zabitych przez strzelającego do przypadkowych przechodniów 24-letniego Michała O. W galerii znajdziesz najsłynniejsze covery „Sound of Silence”.